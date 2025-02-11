В Бурятии почти перестали выдавать потребительские кредиты

Банки в январе отклонили 95% заявок на предоставление потребительских кредитов — это беспрецедентно рекордный максимум, подсчитали аналитики. Причины роста отказов — жесткая политика ЦБ, включая повышение ключевой ставки (до рекордного 21%) и ужесточение ограничений на оформление кредитов высокорискованным заемщикам.В банках Бурятии официально не комментируют тенденцию.Однако в неофициальных разговорах банкиры признают: число одобренных потребительских кредитов в январе 2025 года значительно сократилось.- Выдавать кредиты под 30% можно, но не факт, что их будут обслуживать в срок. Кроме того, подавляющее число заемщиков не проходит скоринговые процедуры по уровню доходов, - объясняют ситуацию в кредитных учреждениях.Добавим, что спрос на кредиты уменьшился на фоне высоких ставок, однако он не исчез окончательно. Куда пойдут заемщики, которым отказали в банках, в принципе понятно: в микрофинансовые организации и ломбарды, где ставки по займам приближаются к 100%.Ожидается, что высокая ключевая сохранится на протяжении долгого времени. Банки ужесточают кредитную политику, получая доходность с меньшим уровнем риска просто размещая свои деньги на депозитах ЦБ.