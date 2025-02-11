В Бурятии женщина пытается отвоевать захваченный соседом участок

Мать ребенка-инвалида обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Бурятии, так как земельный участок ее дочери в Тункинском районе оказался захваченным. Пока семья девочки проживает в Улан-Удэ, их сосед развернул строительство на чужой земле и не собирается сворачиваться.

Историей защиты прав ребёнка-инвалида Наталья Ганькина поделилась на личной странице в соцсетях.

- Женщина обратилась за помощь в декабре. Участок ее дочери расположен в Тункинском районе и их сосед, индивидуальный предприниматель, самовольно построил на их земле забор и проложил водопровод. Сейчас он отказывается убирать эти постройки. После изучения документов стало ясно, что действия соседа нарушают права ребёнка. Учитывая занятость матери уходом за ребёнком, я сама обратилась в прокуратуру Тункинского района, - пишет Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии.

Прокуратура провела оценку действий соседа и выявила нарушение требований законодательства, выразившееся в самовольном занятии части земельного участка дочери заявительницы. Мужчина уже успел построить там котельную, забор и установил система водоснабжения.

- В феврале прокуратура вынесла представление, которое в настоящий момент находится на рассмотрении. Благодаря принятым мерам права ребенка-инвалида будут восстановлены. Ситуацию я держу на контроле до ее полного разрешения, - добавила Ганькина.

Фото: loon.site