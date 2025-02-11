В Бурятии капитально отремонтировано более трех тысяч многоквартирных домов

- Фонд начал свою работу в 2014 году, набрав обороты и зайдя на самые высокие позиции в 2018-2019 годах. И сегодня удерживает те цели, которые были поставлены. Программа позволяет как можно дольше поддерживать дом в хорошем состоянии и самое важное - обеспечивает комфорт, улучшает условия, повышает качество жизни наших жителей. За десять лет работы капремонт выполнен в 3163 многоквартирных домах, более четырех тысяч домов находятся сегодня в региональной программе капитального ремонта, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.





На мероприятии подвели итоги ежегодного конкурса среди подрядных организаций. Лучшей организацией, осуществляющей строительно-монтажные работы, признано ООО «Уда проект», второе место - ООО «Свет», а третье — ООО «Фортуна». В номинации «Лучшая проектная организация» лидером вновь стало «Уда проект», второе место - «Проектно-строительное бюро», третье — «Забайкалпроект». Победители награждены переходящим символом — кубком и памятными наградами.





С начала реализации республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов в Бурятии отремонтировано более трех тысяч домов. О ключевых достижениях и планах на будущее шла речь на совещании об итогах деятельности Фонда капитального ремонта в 2024 году.В минувшем 2024 году Фонд выполнил строительно-монтажные работы по 606 видам работ: обновлены инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, лифты, крыши, фасады, фундамент, проведен ремонт подвальных помещений. Собираемость взносов составила 98,66%, тогда как в 2015 году этот показатель находился на уровне 63%. В лидерах Улан-Удэ, Северобайкальск и Закаменский район.В планах на этот год - ремонт 380 многоквартирных домов на сумму 1,4 млрд рублей.- В 2024 году нами были выполнены ремонтные работы в 355 многоквартирных домах на общую сумму более 860 млн рублей. По всем видам работ, которые были запланированы, задачи выполнены. Уровень собираемости у нас также держится на высоких показателях, которые были в течение последних пяти лет, - рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Бурятии Анастасия Сандрыкина.За плодотворный труд и вклад в работу Фонда капитального ремонта Бурятии сотрудникам и партнёрам вручили Почётные грамоты и благодарственные письма.Фото: предоставлено Фондом капремонта