Общество 11.02.2025 в 12:22

В Бурятии капитально отремонтировано более трех тысяч многоквартирных домов

В этом году планируется ремонт еще 380 домов на сумму 1,4 млрд рублей
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии капитально отремонтировано более трех тысяч многоквартирных домов
С начала реализации республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов в Бурятии отремонтировано более трех тысяч домов. О ключевых достижениях и планах на будущее шла речь на совещании об итогах деятельности Фонда капитального ремонта в 2024 году.

- Фонд начал свою работу в 2014 году, набрав обороты и зайдя на самые высокие позиции в 2018-2019 годах. И сегодня удерживает те цели, которые были поставлены.  Программа позволяет как можно дольше поддерживать дом в хорошем состоянии и самое важное - обеспечивает комфорт, улучшает условия, повышает качество жизни наших жителей. За десять лет работы капремонт выполнен в 3163 многоквартирных домах, более четырех тысяч домов находятся сегодня в региональной программе капитального ремонта, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.


В минувшем 2024 году Фонд выполнил строительно-монтажные работы по 606 видам работ: обновлены инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, лифты, крыши, фасады, фундамент, проведен ремонт подвальных помещений. Собираемость взносов составила 98,66%, тогда как в 2015 году этот показатель находился на уровне 63%. В лидерах Улан-Удэ, Северобайкальск и Закаменский район.

В планах на этот год - ремонт 380 многоквартирных домов на сумму 1,4 млрд рублей.

- В 2024 году нами были выполнены ремонтные работы в 355 многоквартирных домах на общую сумму более 860 млн рублей. По всем видам работ, которые были запланированы, задачи выполнены. Уровень собираемости у нас также держится на высоких показателях, которые были в течение последних пяти лет, - рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Бурятии Анастасия Сандрыкина.

На мероприятии подвели итоги ежегодного конкурса среди подрядных организаций. Лучшей организацией, осуществляющей строительно-монтажные работы, признано ООО «Уда проект», второе место - ООО «Свет», а третье — ООО «Фортуна». В номинации «Лучшая проектная организация» лидером вновь стало «Уда проект», второе место - «Проектно-строительное бюро», третье — «Забайкалпроект». Победители награждены переходящим символом — кубком и памятными наградами.


За плодотворный труд и вклад в работу Фонда капитального ремонта Бурятии сотрудникам и партнёрам вручили Почётные грамоты и благодарственные письма.

Фото: предоставлено Фондом капремонта
Теги
капремонт

Все новости

В Бурятии нашли сомнительное мясо в «Светофоре»
11.02.2025 в 12:51
Отчаянные улан-удэнцы сами задержали вооруженного грабителя
11.02.2025 в 12:32
В Бурятии капитально отремонтировано более трех тысяч многоквартирных домов
11.02.2025 в 12:22
Пьяный житель Улан-Удэ зашел не в ту дверь
11.02.2025 в 12:15
В Бурятии катастрофически не хватает полицейских
11.02.2025 в 11:52
В Бурятии женщина пытается отвоевать захваченный соседом участок
11.02.2025 в 11:40
В Бурятии простятся с участником СВО и многодетным отцом Баиром Ардановым
11.02.2025 в 11:36
Житель Улан-Удэ убил человека сразу после освобождения из колонии
11.02.2025 в 11:35
Жители Бурятии получат в феврале повышенную пенсию
11.02.2025 в 11:16
«Как детям дают читать про пиво?»
11.02.2025 в 11:09
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
В Бурятии нашли сомнительное мясо в «Светофоре»
Всего в магазинах торговой сети обнаружили 40 нарушений
11.02.2025 в 12:51
В Бурятии катастрофически не хватает полицейских
Речь идет о сотнях вакансий
11.02.2025 в 11:52
В Бурятии женщина пытается отвоевать захваченный соседом участок
Однако невежа не собирается сворачиваться с чужой земли
11.02.2025 в 11:40
В Бурятии простятся с участником СВО и многодетным отцом Баиром Ардановым
У бойца остались любящие жена, шестеро детей, сестра и племянники.
11.02.2025 в 11:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru