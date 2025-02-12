Общество 12.02.2025 в 10:37

Жители Забайкалья остаются без оружия

Число «стволов» в регионе сокращается несколько лет подряд
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Текст: Иван Иванов
Жители Забайкалья остаются без оружия
Фото: архив «Номер один»
Забайкальцев, которые законно хранят у себя огнестрельное оружие, становится меньше с каждым годом, сообщил на пресс-конференции 11 февраля врио начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Забайкальскому краю Сергей Новичков.

- В январе 2025 года было 33938 владельцев. В собственности у них свыше 70 тысяч единиц оружия. Количество владельцев на 100 меньше, чем в декабре 2024-го. Оно уменьшается последние три года, — рассказал изданию Сhita.ru г-н Новичков.

Он добавил, что на это влияет отток населения. Также владельцы оружия умирают по естественным причинам — чаще всего это пожилые охотники. Кроме того, иметь оружие становится всё дороже, потому что, в частности, растет стоимость лицензионного сбора.

Ранее сообщалось, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов передал на нужды СВО два гладкоствольных ружья, которые хранились у него около 30 лет и призвал забайкальцев активнее избавляться от огнестрельного оружия.
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