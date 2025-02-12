Жители Забайкалья остаются без оружия

Забайкальцев, которые законно хранят у себя огнестрельное оружие, становится меньше с каждым годом, сообщил на пресс-конференции 11 февраля врио начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Забайкальскому краю Сергей Новичков.- В январе 2025 года было 33938 владельцев. В собственности у них свыше 70 тысяч единиц оружия. Количество владельцев на 100 меньше, чем в декабре 2024-го. Оно уменьшается последние три года, — рассказал изданию Сhita.ru г-н Новичков.Он добавил, что на это влияет отток населения. Также владельцы оружия умирают по естественным причинам — чаще всего это пожилые охотники. Кроме того, иметь оружие становится всё дороже, потому что, в частности, растет стоимость лицензионного сбора.Ранее сообщалось, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов передал на нужды СВО два гладкоствольных ружья, которые хранились у него около 30 лет и призвал забайкальцев активнее избавляться от огнестрельного оружия.