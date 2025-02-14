Общество 14.02.2025 в 17:59

Турбизнес и фейки

A- A+
Текст: Иван Иванов
Турбизнес и фейки
Наши читатели знают - за последние два года на туриндустрию обрушился "золотой" дождь. Из федерального бюджета поступило около 2 млрд господдержки. На развитие модульных некапитальных средств размещения, то бишь мини-отелей.

Бурятия - в тренде

Стало ходячим анекдотом у бизнесменов по обеим сторонам Байкала - подчеркивание сильных сторон друг у друга. В иркутских чатах ахали - "А в Бурятии классно работает Минтуризма, госаппарат опережает иркутских чиновников от туризма". На восточной же, бурятской стороне Байкала говорили - "иркутяне нас "обставляют" по числу гостиниц".

И, вот, благодаря федеральной поддержке, принципиальной позиции главы Бурятии, и у нас появились элегантные глэмпинги, барнхаусы. Туристы - в восторге.

Бурятия - в моде!

По данным за 9 месяцев 2024 года, налоги от представителей турбизнеса от создания модульных средств в 2022 - 2023 гг., выросли на 2,6 млн рублей по сравнению с предыдущим годом, превысив 22,7 млн руб.

На фоне известий об экологии на юге, у бурятских отельеров благоприятные прогнозы на лето.

Пляжи, нерпы, народные традиции, старообрядцы, боргойская баранина - в Бурятии растут летние запросы от туристов.

"Хайп" на ровном месте

Однако, фейки о некоем ущербе для бюджета республики, множатся, как мыльные пузыри.

Как по "заказу", плодятся слухи о "нарушениях" в распределении субсидий от Минтуризма. В частности, у разных предпринимателей, построивших мини-отели "Dacha", "Тотем" и другие глэмпинги.

На сайте Арбитражного суда Бурятии сказано, дома у этих предпринимателей – это два модуля, объединенных лестницей на второй этаж. В каждом благоустроенном модуле размещаются по три-четыре человека. Собственный фундамент, замкнутая обвязка, собственный каркас – модульные дома представляют собой независимые строения – выяснили эксперты.

Предприниматели это описание включили в заявку на субсидию. Никого в заблуждение не ввели. А просто исполнили требования, как и положено. Итого - десять строений, как и требовалось. Если же с арифметикой у кого-то не в порядке, пусть поучит матчасть.

Факты - упрямая вещь. И говорят сами за себя. Особенно когда кто-то старается поймать рыбу в мутной воде, наводняя «хайпом» медиапространство "заказухой".  

Арбитражный суд Бурятии, в своём заключении, подчеркнул: «Специальные требования к расположению модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) на территории земельного участка не установлены».

То есть сам получатель субсидии, решает – сколько этажей возводить, с учетом рельефа участка и тд. При этом одно строение может состоять из двух и более модулей с отдельными входами.

С 2022 года в Бурятии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» построено более 550 номеров, 7 пляжей, созданы доступная среда, бассейны при отелях.     

Турбизнес - на подъеме

Что касается и «фейка» о неуплате страховых взносов - все получатели субсидий подали декларации в налоговую. Оплатили страховые взносы, НДФЛ, пени.

Арбитражный суд заключил - нарушений в соглашениях о предоставлении субсидии со стороны Минтуризма нет.

"Фейкометы" промахнулись?

- Не буду говорить обо всех, но нас несколько раз проверяли Счетная палата, прокуратура. У нас всё - в порядке. И бросать тень на предпринимателей – возмутительно. Турбизнес – на подъеме. Москва дает субсидии. И мы развиваемся, на благо Бурятии – говорит Светлана Цыбикдоржиева, директор "ЖАССО-тур".

- Нас тоже "шерстили" Счётная палата, другие надзорные органы. Отзыв - положительный. Кроме модульных домов, получатели субсидий вкладывают до 6,5 мл за один модуль, учитывая отделку, площади, звездность. Ещё обустраиваем ландшафты, строим SPA-объекты, ресепшен, лобби, кафе, подсобки, коммуникации. Платим из своего кармана, под банковские проценты. А это не мало!  Господдержка помогла предпринимателям стать отельерами. Удачного сезона - коллегам, а гостям - новых впечатлений и отличного отдыха! - поделился Роман Абрамский, руководитель экосистемы "Рыбацкая артель" в селе Сухая.
Теги
туризм

Все новости

Турбизнес и фейки
14.02.2025 в 17:59
В Улан-Удэ откроется выставка известного мастера резьбы по дереву
14.02.2025 в 17:33
Попавшая под колеса 4-летняя девочка вышла из реанимации
14.02.2025 в 17:17
Эксперты в области туризма из Бурятии принимают участие в форуме «Путешествуй» на Камчатке
14.02.2025 в 17:02
За сутки на пожарах в Бурятии погибло два человека
14.02.2025 в 16:56
В Бурятии вылетевшие с грузовика железяки повредили пассажирский микроавтобус
14.02.2025 в 16:44
Жители Кабанского района Бурятии жалуются на отсутствие транспорта
14.02.2025 в 16:43
Бурятский спортсмен получил премию «Герои нашего времени»
14.02.2025 в 16:33
Волонтеры из Кижингинского района помогают фронту
14.02.2025 в 16:16
Полицейский из Бурятии получил звание почетного донора России
14.02.2025 в 16:02
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Попавшая под колеса 4-летняя девочка вышла из реанимации
Сегодня ее перевели в отделение травматологии
14.02.2025 в 17:17
Эксперты в области туризма из Бурятии принимают участие в форуме «Путешествуй» на Камчатке
Международный форум устойчивого развития туризма проходит в Петропавловске-Камчатском в рамках Зимнего фестиваля «Берингия» с 11 по 15 февраля
14.02.2025 в 17:02
Жители Кабанского района Бурятии жалуются на отсутствие транспорта
Без маршруток остались жители сел Большая Речка и ст. Посольская
14.02.2025 в 16:43
Волонтеры из Кижингинского района помогают фронту
Они плетут маскировочные сети и шьют теплую одежду для бойцов СВО
14.02.2025 в 16:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru