Турбизнес и фейки

Наши читатели знают - за последние два года на туриндустрию обрушился "золотой" дождь. Из федерального бюджета поступило около 2 млрд господдержки. На развитие модульных некапитальных средств размещения, то бишь мини-отелей.



Бурятия - в тренде





Стало ходячим анекдотом у бизнесменов по обеим сторонам Байкала - подчеркивание сильных сторон друг у друга. В иркутских чатах ахали - "А в Бурятии классно работает Минтуризма, госаппарат опережает иркутских чиновников от туризма". На восточной же, бурятской стороне Байкала говорили - "иркутяне нас "обставляют" по числу гостиниц".

И, вот, благодаря федеральной поддержке, принципиальной позиции главы Бурятии, и у нас появились элегантные глэмпинги, барнхаусы. Туристы - в восторге.По данным за 9 месяцев 2024 года, налоги от представителей турбизнеса от создания модульных средств в 2022 - 2023 гг., выросли на 2,6 млн рублей по сравнению с предыдущим годом, превысив 22,7 млн руб.На фоне известий об экологии на юге, у бурятских отельеров благоприятные прогнозы на лето.Пляжи, нерпы, народные традиции, старообрядцы, боргойская баранина - в Бурятии растут летние запросы от туристов.Однако, фейки о некоем ущербе для бюджета республики, множатся, как мыльные пузыри.Как по "заказу", плодятся слухи о "нарушениях" в распределении субсидий от Минтуризма. В частности, у разных предпринимателей, построивших мини-отели "Dacha", "Тотем" и другие глэмпинги.На сайте Арбитражного суда Бурятии сказано, дома у этих предпринимателей – это два модуля, объединенных лестницей на второй этаж. В каждом благоустроенном модуле размещаются по три-четыре человека. Собственный фундамент, замкнутая обвязка, собственный каркас – модульные дома представляют собой независимые строения – выяснили эксперты.Предприниматели это описание включили в заявку на субсидию. Никого в заблуждение не ввели. А просто исполнили требования, как и положено. Итого - десять строений, как и требовалось. Если же с арифметикой у кого-то не в порядке, пусть поучит матчасть.Факты - упрямая вещь. И говорят сами за себя. Особенно когда кто-то старается поймать рыбу в мутной воде, наводняя «хайпом» медиапространство "заказухой".Арбитражный суд Бурятии, в своём заключении, подчеркнул: «Специальные требования к расположению модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) на территории земельного участка не установлены».То есть сам получатель субсидии, решает – сколько этажей возводить, с учетом рельефа участка и тд. При этом одно строение может состоять из двух и более модулей с отдельными входами.С 2022 года в Бурятии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» построено более 550 номеров, 7 пляжей, созданы доступная среда, бассейны при отелях.Что касается и «фейка» о неуплате страховых взносов - все получатели субсидий подали декларации в налоговую. Оплатили страховые взносы, НДФЛ, пени.Арбитражный суд заключил - нарушений в соглашениях о предоставлении субсидии со стороны Минтуризма нет.- Не буду говорить обо всех, но нас несколько раз проверяли Счетная палата, прокуратура. У нас всё - в порядке. И бросать тень на предпринимателей – возмутительно. Турбизнес – на подъеме. Москва дает субсидии. И мы развиваемся, на благо Бурятии – говорит Светлана Цыбикдоржиева, директор "ЖАССО-тур".- Нас тоже "шерстили" Счётная палата, другие надзорные органы. Отзыв - положительный. Кроме модульных домов, получатели субсидий вкладывают до 6,5 мл за один модуль, учитывая отделку, площади, звездность. Ещё обустраиваем ландшафты, строим SPA-объекты, ресепшен, лобби, кафе, подсобки, коммуникации. Платим из своего кармана, под банковские проценты. А это не мало! Господдержка помогла предпринимателям стать отельерами. Удачного сезона - коллегам, а гостям - новых впечатлений и отличного отдыха! - поделился Роман Абрамский, руководитель экосистемы "Рыбацкая артель" в селе Сухая.