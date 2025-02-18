Общество 18.02.2025 в 15:01
В Бурятии прокуратура вступилась за чиновников
В Кяхте работникам администрации и горсовета задолжали зарплату
Текст: Андрей Константинов
В Кяхтинском районе десяткам работников администрации города Кяхты, городского Совета депутатов и двух подведомственных учреждений вовремя не выплатили зарплату за вторую половину декабря 2024 года. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, общая сумма задолженности перед 84 работниками составила более 2,4 млн рублей.
В связи с нарушением трудового законодательства глава муниципального образования получил прокурорское представление. Также было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы).
После вмешательства прокуратуры в ситуацию весь долг перед работниками был погашен.
В связи с нарушением трудового законодательства глава муниципального образования получил прокурорское представление. Также было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы).
После вмешательства прокуратуры в ситуацию весь долг перед работниками был погашен.