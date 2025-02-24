Столица майнеров Бурятии переедет в Северобайкальск?

С 1 января 2025 года в Бурятии действует запрет на добычу криптовалюты во всех районах республики, кроме Северобайкальского. Запрет будет действовать до 15 марта.Ограничения будут действовать в Бурятии ежегодно, с 15 ноября до 15 марта, вплоть до 2031 года. Желающим вести легальную добычу криптовалюты в пору задумываться о переезде в Северобайкальск. Нелегальная же добыча чревата огромными штрафами и даже уголовной ответственностью.Особенно сильный урон запрет нанес майнерам в соседней Иркутской области, где введены аналогичные меры. Там в последние годы развился крупнейший в России центр добычи криптовалюты, что даже привело к дефициту электроэнергии и перегрузке сетей.Как отмечают в Министерстве энергетики России, благодаря запрету нагрузка на энергосистему Сибири уже снизилась более чем на 300 МВт.