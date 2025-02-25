Авторынок Бурятии заполонил китайский автопром

По данным ведущего аналитического агентства, парк легковых автомобилей в нашей стране составил ориентировочно 47,5 млн единиц. Из них 13,4 млн штук приходится на автомобили отечественной марки LADA. Она же вошла и в тройку лидеров по продажам за январь 2025 года. Вместе с ней пьедестал разделили «китайцы» - Haval и Chery. При этом азиатские иномарки не намерены останавливаться на достигнутом.Опираясь на статистику, находящуюся в открытых источниках, можно заметить кое-что интересное. Например, среди иномарок лидером российского автопарка по-прежнему остается японское качество – например, Toyota (4,4 млн штук). Но, несмотря на это, в области премиального сегмента ее с лихвой обогнал китайский внедорожник TANK 300, впервые возглавивший этот рейтинг.- Китайские марки машин сейчас весьма популярны. Это подтверждает и статистика прошлого года: на российском рынке новых легковых автомобилей «китайцы» тогда заняли аж 58%. Они также пользуются спросом и в сегменте электромобилей: Lixiang, Nio и несомненный лидер Zeekr. Только после них уже идут российские Moskvitch и Evolute. «Китайцы» всегда привлекали и будут привлекать внимание потребителей своими техническими характеристиками, - объясняет автоэксперт Дмитрий Угодин.Для сравнения возьмем Zeekr X (по данным за 2024 год, этих автомобилей продано около 1,4 тыс. единиц) и Moskvitch 3е (моделей которого за аналогичный период продано около 1,3 тыс. единиц). На странице популярного автомобильного интернет-портала минимальная цена продажи Moskvitch 3е (2023 года выпуска) начинается с 2,1 млн рублей, китайского Zeekr X того же года выпуска - с 2,4 млн рублей. При этом последний намного мощнее (422 л. с. против 193 л. с.), является полноприводным, имеет большую емкость батареи и относится к премиум-классу.Однако безусловным лидером продаж среди электромобилей все равно считается Zeekr 001, минимальная стоимость которого на сегодняшний день стартует с отметки в 3,8 млн рублей. По данным за 2024 год, этих машин было продано около 4,9 тыс. единиц.Задаваясь вопросом, почему китайские автомобили стали превалировать на российском рынке авто, стоит помнить о том, что ключевую роль сыграли ограничения на импорт. Россию официально покинули: «немцы» - Mercedes-Benz, Audi, Porsche, «американцы» - Ford, Chevrolet, «корейцы» - Kia, Hyundai и т. д. Таким образом, санкции и уход иностранных брендов открыли дополнительные возможности для китайских автопроизводителей.- Они не стали терять время и ринулись занимать свободные на российском рынке позиции. Наша страна оказалась для Китая крупнейшей площадкой по реализации автомобильной продукции. Вдобавок китайские автомобили сейчас единственные, для дилеров которых распространяются льготы по ввозу, - отмечает Угодин.Большим спросом пользуются в первую очередь китайские электромобили. Машины данной категории хороши тем, что, во-первых, они позволяют значительно экономить на топливе. Ведь стоимость бензина никак не перестает расти: если в январе прошлого года литр популярного АИ-92 обходился автолюбителям приблизительно в 50,15 рубля, то в этом году - уже в 56,75 рубля. Во-вторых, так называемые «электрички» дешевле в обслуживании - экономия достигается за счет их упрощенной конструкции.- Электромобили по-своему хороши. Вот только они обладают как преимуществами, так и определенными недостатками. Например, достаточно долго заряжаются, - говорит Дмитрий.В отличие от машин с двигателем внутреннего сгорания, электромобили требуют наличия специализированных станций зарядки. У нас таковых по городу около 18.- Хорошо, когда ты живешь в Японии, Китае или хотя бы в экономически развитых регионах России, где налажена инфраструктура. Про Бурятию такого, увы, не скажешь. Здесь с электрозаправками есть проблемы: их попросту недостаточно, - констатирует автоэксперт. - Какая вообще может идти речь о налаженной инфраструктуре и станциях на каждом углу, когда у нас власти даже половину частного сектора на электроотопление перевести не могут.Если открыть электронный справочник с картой города, то можно заметить, что большинство станций зарядки электромобилей расположено в центре Улан-Удэ. Те, кто живет близ Поселья, Нижнего Саянтуя, Нур-Селения, Соснового Бора, Стеклозавода и т. п., вынуждены заряжать свои электромобили заранее.- В ином случае люди попросту никуда не уедут. Их территориальное местоположение не подразумевает форс-мажоров, - говорит Дмитрий Угодин. - Хорошо, если человек живет в частном доме и может прокинуть провод, а если в многоквартирном?Из дополнительных трудностей при эксплуатации электромобилей на территории нашего региона автоэксперт выделяет суровые погодные условия, а также нехватку официальных дилерских центров, где при необходимости можно отремонтировать те или иные модели авто.- В этих «электричках» ремонтировать то особо нечего, но порой надо. А так все от батареи зависит. «Фишка» в том, что батарея стоит как новый автомобиль. Если она накроется, то ты реально приехал. Нехватка специалистов - дополнительный камень в четырехколесный огород. СТО привыкли к ходовым маркам и способны отремонтировать большую часть из них, а вот какой-нибудь китайский Lixiang вряд ли, - подчеркнул он. - К тому же расчет батарей электромобилей идет с учетом погодных условий. У нас невозможно ездить только на электромобилях. Поэтому куда актуальнее приобретать гибриды, а также экземпляры с традиционным бензиновым или дизельным мотором.Напомним, с 1 января 2025 года по республике введен новый механизм оплаты электроэнергии. Придуманы три так называемых диапазона, которые считают в зависимости от количества потребленной электроэнергии.При потреблении минимального порога (до 3 900 кВт*ч/мес) платить по тарифу приходится 3,772 руб./кВт*ч. Однако с 1 июля 2025 года цена за кВт*ч (с НДС) вырастет примерно на 50 копеек и составит 4,247 руб./кВт*ч.В свою очередь, зарядка электромобилей так или иначе считается допнагрузкой. Поэтому итоговый чек по оплате жилищно-коммунальных услуг может чуточку возрасти.Куда выгоднее заряжать свою машину у наших соседей. Иркутск всегда славился самой дешевой ставкой на электричество. Там кВт*ч обходится всего в 1,106 рубля.- У нас сильно развит лоббизм. Возьмем в качестве примера мясо. Легче привезти пароход из Аргентины, чем приобрести аналогичный товар в Монголии. По итогам 2023 года главными поставщиками мяса в нашу страну почему-то стали Белоруссия, Бразилия и Парагвай, - задумчиво разводит руками экс-банкир и финансовый эксперт Олег Нипалин.– То же самое происходит с нефтеперерабатывающими заводами. Казалось бы, ну постройте вы еще несколько предприятий и перестаньте гнать сырую нефть на экспорт. Но нет. Наши же нефтепромышленники лоббируют, что, мол, лишние заводы снизят прибыль. Аналогичная ситуация происходит и с электричеством. В Иркутской области, насколько я знаю, планируют построить атомную электростанцию, но когда это будет? Пока мы почему-то строим для Турции, Нигерии, Венгрии. По сути, для всех, кроме себя.Финансово-экономическая политика нашей страны постепенно меняется. Но для этого ей предстоит пройти большой путь, который займет огромное количество времени. Ситуация, безусловно, изменится, но не на рынке авто.- В начале прошлого века все гнались за качеством товаров, а финансовый сектор составлял мизерное число процентов от экономики. Теперь же он взял на себя куда больше 50% и заточен в основном на продажи. Нет продаж - нет прибыли. Соответственно, перестало быть выгодным производить товар, который служит десятилетиями, - полагает финансовый эксперт Олег Нипалин. - Говоря в контексте автомобилей, их качество, разумеется, падает. Если компании начнут производить товар, который не будет ломаться, то они разорятся. Им надо показывать ежегодную прибыль, наращивать обороты и т. д. Иначе их попросту не будут кредитовать, рейтинговые агентства перестанут ставить высокие оценки, акционеры начнут высказывать недовольство.Стоит отметить, что автоконцерны зарабатывают не столько на продаже автомобилей, сколько на их последующем обслуживании. Пожалуй, каждый наслышан о легендарном качестве японского автомобиля Toyota, отличающегося поразительной долговечностью. По мнению некоторых автолюбителей, такой титул потерялся в далеком прошлом.- Toyota все еще считается одной из самых надежных марок машин. Однако у нее были и есть автомобили с не самыми удачными конструктивными решениями, которые в итоге негативно сказываются на качестве. Мой хороший приятель буквально живет машинами. Он неоднократно рассказывал, как возглавлял перегон внедорожников из Японии в 90-е годы. Описывал автомобили тех лет следующим образом: «несколько слоев шпаклевки, несколько слоев грунтовки, несколько слоев краски, даже сколов не оставалось». Сейчас же это чуть ли не покрашенный пластик, который можно пробить камнем на трассе, - делится автоэксперт Дмитрий. - В последнее время они действительно стали чаще ломаться, да, в принципе, как и остальные автомобили.Каждой машине, как и любой другой технике, периодически нужен ремонт. От этого никуда не деться. Единственное, что можно предпринять в сложившейся ситуации, это обратить внимание на более выгодный вариант авто.- В нынешних условиях при желании владеть новым автомобилем с подтвержденной гарантией лучше всего обратить внимание на «китайцев». В России уверенно расширяется сеть таких компаний, как Chery, Geely, Haval и т. д. Последние даже вышли на узловую сборку авто в нашей стране. Улучшается логистика по запасным частям, гарантийному и постгарантийному ремонту автомобилей, - перечисляет автоэксперт. - Наравне с этим существует возможность ввоза подержанных автомобилей по параллельному импорту. Любителям проверенных марок можно присмотреться к FAW Toyota, Dongfeng и т. п. В КНР появились совместные предприятия, производящие марки ушедших автомобилей.Подводя итоги, можно сказать, что китайские автомобили - одни из лучших в соотношении цены и качества в настоящее время. Когда-то автомобилисты воротили нос от «корейцев». Однако Hyundai довел свой товар до ума и покорил рынок. Сейчас то же самое происходит с китайскими брендами.- Достаточно посмотреть на уровень продаж BYD и Lixiang, - заключает автоэксперт Дмитрий Угодин. - Главное, на что действительно стоит обращать внимание, так это на наличие дилерских центров и доступность автозапчастей. Какой бы автомобиль человек ни выбрал, рано или поздно все будет упираться в ремонт. Там уже неважно, «электричка», гибрид или двигатель внутреннего сгорания.