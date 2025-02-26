Общество 26.02.2025 в 15:49

В Бурятию приедут исследователи и практики традиционной медицины

Они примут участие в международном форуме в Улан-Удэ с 4 по 6 марта
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятию приедут исследователи и практики традиционной медицины

С 4 по 6 марта в Улан-Удэ пройдет большой международный форум «Традиционная медицина Бурятии: инновации во благо здоровья» (возрастное ограничение 16+). В Бурятию приедут ведущие специалисты: академики, профессора России, Монголии, Китая, чтобы обменяться опытом и лучшими практиками в сфере традиционной медицины.

Участникам представят результаты новейших исследований по фитотерапии, пройдут экспертные мастер-классы по иглорефлексотерапии, традиционной китайской и монгольской медицине, пульсовой диагностике, а также методам остеопатии, реабилитации.

Для всех посетителей развернется выставка-продажа биодобавок, целебных напитков на основе рецептов традиционной медицины, а также средств реабилитации.

- Наша республика исконно является ведущим, базовым регионом по развитию и распространению методов традиционной медицины в России. Многовековое наследие, столетний научный опыт исследований ученых Бурятского научного центра, более 200 диссертаций защищено по данной теме, уникальное хранилище восточных рукописей в ИМБТ СО РАН, 35 лет работает в республике Центр Восточной Медицины г. Улан-Удэ, где методы традиционной успешно интегрированы в современную медицину - все это свидетельствует о большом накопленном потенциале, - рассказала зампред правительства Бурятии, министр здравоохранения Евгения Лудупова.

В прошлом году при Бурятском госуниверситете им. Д. Банзарова создан Институт традиционной медицины, на базе которого осуществляется подготовка специалистов этого профиля.

На Форум началась регистрация участников. Свою заявку можно подать, пройдя по ссылке https://itm.bsu.ru/pages/forum.html

Возрастное ограничение 16+

 

Фото: правительство РБ

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правительство бурятии

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