Отсутствие ноги не помеха для ветерана из Бурятии встать на сноуборд

Ветераны СВО Сергей и Баир стали примером настоящего мужества и целеустремленности, потому что несмотря на серьезные травмы, активно занимаются спортом и готовятся к соревнованиям. Уже скоро они представят нашу республику на Всероссийском Кубке Защитников Отечества в Югре, который пройдет с 12 по 19 марта.

Ветераны спецоперации поборются за победу в таких видах спорта, как лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноубординг. Заявлено более 300 участников из 60 регионов страны.

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии отмечают, что каждый ветеран СВО может начать заниматься спортом – опытные инструкторы поддержат и всему научат. Для этого необходимо просто обратиться к своему социальному координатору фонда.

Фото: скриншот видео правительства Бурятии