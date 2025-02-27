Общество 27.02.2025 в 12:05

Лесники Бурятии продолжают патрулировать леса

Рейды предназначены, чтобы предотвратить незаконную рубку лесных насаждений
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Лесники Бурятии продолжают патрулировать леса

Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства и лесхозов Бурятии на постоянной основе патрулируют леса.

Также посещают общественные места, для разъяснения гражданам правил нахождения в лесу.

- Соблюдение пожарной и санитарной безопасности поможет сохранить богатство и разнообразие бурятской тайги. Мы напоминаем, что нарушение лесного законодательства грозит административной и уголовной ответственностью. Незаконная рубка лесных насаждений, даже в небольших объемах грозит серьезным наказанием. Берегите и любите лес! - отмечают специалисты.

С начала 2025 года лесниками проведено 2 223 патрулирования.

О нарушениях можно сообщить по номеру телефона горячей линии лесной охраны - 20-44-44, в том числе и анонимно.

 

Фото: Номер один

Все новости

В Бурятии сельчанин лишился почти двух миллионов, но остался с трактором
27.02.2025 в 12:47
Летчики авиабазы Бурятии повышали мастерство на вертолетном тренажере
27.02.2025 в 12:31
Полицейских Бурятии проводили на Кавказ
27.02.2025 в 12:29
В Улан-Удэ будут судить сразу 12 человек
27.02.2025 в 12:15
Лесники Бурятии продолжают патрулировать леса
27.02.2025 в 12:05
Отсутствие ноги не помеха для ветерана из Бурятии встать на сноуборд
27.02.2025 в 11:56
В Улан-Удэ задержали начинающего карманника
27.02.2025 в 11:55
Горсовет Улан-Удэ выдвинул инициативу в контексте платных парковок
27.02.2025 в 11:35
В Кижингинском районе чествуют 95-летнюю труженицу тыла
27.02.2025 в 11:26
Горсовет принял увеличение бюджета Улан-Удэ
27.02.2025 в 11:22
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
Летчики авиабазы Бурятии повышали мастерство на вертолетном тренажере
Повышение их квалификации проходило в Подмосковье
27.02.2025 в 12:31
Полицейских Бурятии проводили на Кавказ
Там им предстоит провести полгода
27.02.2025 в 12:29
Отсутствие ноги не помеха для ветерана из Бурятии встать на сноуборд
Вскоре он представит республику на Всероссийских соревнованиях
27.02.2025 в 11:56
Горсовет Улан-Удэ выдвинул инициативу в контексте платных парковок
Она является предвестником возможного их появления в будущем
27.02.2025 в 11:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru