Лесники Бурятии продолжают патрулировать леса

Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства и лесхозов Бурятии на постоянной основе патрулируют леса.

Также посещают общественные места, для разъяснения гражданам правил нахождения в лесу.

- Соблюдение пожарной и санитарной безопасности поможет сохранить богатство и разнообразие бурятской тайги. Мы напоминаем, что нарушение лесного законодательства грозит административной и уголовной ответственностью. Незаконная рубка лесных насаждений, даже в небольших объемах грозит серьезным наказанием. Берегите и любите лес! - отмечают специалисты.

С начала 2025 года лесниками проведено 2 223 патрулирования.

О нарушениях можно сообщить по номеру телефона горячей линии лесной охраны - 20-44-44, в том числе и анонимно.

Фото: Номер один