Работники оптики в Улан-Удэ подали в суд на своего директора

Работники одной из оптик Улан-Удэ были вынуждены обратиться к Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой. Они попросили оказать содействие в разрешении конфликтной ситуации, связанной с нарушением их прав.

Оказалось, что руководителем организации периодически задерживалась выплата зарплаты. Кроме того, работники не были должным образом трудоустроены. Уполномоченным было инициировано проведение проверки прокуратурой района.

- В ходе проверки выявлены факты допущения сотрудников до работы без официального оформления трудовых отношений. Руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Сотрудников вскоре трудоустроили, а бухгалтера организации привлекли к дисциплинарной ответственности, - рассказывает Юлия Жамбалова.

По поводу неполной выплаты зарплаты работники обратились в суд с исковым требованием в отношении работодателя, но 25 февраля стороны заключили мировое соглашение.

- Примирительная процедура была проведена по ходатайству работодателя с удовлетворением исковых требований его работников. Суд вынес соответствующее определение и прекратил производство по делу, - добавила Уполномоченная по правам человека.

Фото: loon.site