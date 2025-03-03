Житель Бурятии переквалифицировался из штурмовиков в мастера маникюра

– Самое сложное – это люди. Все они разные, и с ними надо любить работать. Если это не ваше, просто не задерживайтесь в индустрии красоты, как массаж, маникюр, косметология и пр. Потому что каждый день нужно улыбаться и так далее. Не скажу, что это сложно. Мне нравится. Помимо получения услуги люди приходят и пообщаться. К каждому человеку нужен свой подход. Бывают очень привередливые клиенты. Порой у мастеров случаются ситуации, когда с клиентом происходят перепалки...







Для мужчин в России нет законодательно запрещенных профессий. Однако есть сферы деятельности, которые традиционно считаются женскими, а к мужчинам там относятся предвзято. Хэшэгтэ Гендунов, мастер маникюра из Улан-Удэ, рассказал, как выбрал для себя это дело, что ему нравится в работе и с какими стереотипами он сталкивается.У всех нас есть предубеждения и ожидания. Собираясь на интервью с Хэшэгтэ, я ожидала, что передо мной окажется обычный модный, стильный парень. Хэшэгтэ действительно старается одеваться стильно, но еще два года назад у него были совсем другие наряды, а вместо пилочек и лаков – различные виды оружия.Хэшэгтэ – участник СВО. На спецоперацию ушел добровольцем, по зову сердца. Сначала парень попал в отряд штурмовиков. Во время очередной боевой задачи Хэшэгтэ получил серьезное ранение – в метре от него разорвалась мина.- У меня сильно пострадала правая сторона туловища – правая рука, лопатка, нога, задето легкое, и много что еще пострадало… Также в меня попала пуля. Очень сильно контузило, а еще даже говорить не мог, не получалось позвать на помощь. Но товарищи меня нашли, вынесли. Три месяца я пролежал в госпитале и вновь вернулся на спецоперацию. Но уже в полевой госпиталь. Там проработал месяца два. И перед окончанием контракта попал на посты, в опорные пункты. В июле 2023 года вернулся домой, - вспоминает наш собеседник.Сейчас Хэшэгтэ не может выполнять тяжелую физическую работу и в целом нагружать правую сторону туловища.- Не могу поднимать правую руку, выполнять силовые нагрузки, да еще и в сердце осколок сидит, - разводит руками мастер.- Как давно вы стали мастером маникюра? Как и почему решили освоить столь необычную профессию для мужчины? Сложно ли было?- С момента обучения прошло полтора года. Особых сложностей не возникало. До СВО я занимался рисованием, работал художником в сувенирной лавке. Нам приходили заказы, одни мастера вырезали из дерева, другие красили. Я же рисовал различные орнаменты, пейзажи, юрты и прочее. Попробовать себя в маникюре мне предложила мама. Я подумал: «А почему бы и нет?». Было понимание, что маникюр – та же работа кисточками, как в рисовании, и вот решил попробовать. И у меня получилось. Я вообще не ожидал, что понравится, но работа оказалась приятной.- Мне кажется, это очень необычно и интересно — предлагать мужской взгляд на маникюр, — рассуждает нейл-мастер Хэшэгтэ. — Клиентки сначала удивляются, когда видят, что мастер - мужчина. Но потом оценивают результат работы и приходят вновь.Наш собеседник не любит, когда его называют «маникюрщиком». А вот «мастер по маникюру» — другое дело.- Мастер — это профессионал, и ко мне идут как к специалисту, - подчеркивает Хэшэгтэ.Ногтевой сервис, нейл-арт — гендерно окрашенная сфера. Специалисты-мужчины здесь — редкие птицы. И тем лучше, считает Хэшэгтэ.- Насколько это сложная профессия? Были ли сомнения по поводу нового вида заработка?- Конечно, поначалу был страх ответственности за здоровье людей. Но ко всему привыкаешь. Особенно, когда хорошо знаешь свое дело и постоянно учишься. И сомнения тоже были, разумеется. Мужчин в этой профессии я вообще не видел, но это также дало мне стимул, я подумал, что буду эдаким первопроходцем, стану популярным, интересным людям и клиенты сами начнут притягиваться. Что касается сложности, в маникюре - свое мастерство. Есть плохие мастера, есть хорошие. Поэтому нужно вникать в азы, постоянно совершенствоваться и стараться делать все хорошо.- Как искали клиентов? Какие услуги в сфере маникюра оказываете?- Практиковался на моделях, на своих знакомых, родственниках. Первое время, примерно полгода, работал в салоне: набивал руку, приобретал опыт, познавал тонкости ремесла. Затем открыл свой кабинет и сам начал искать клиенток. Делал это через профессиональные сообщества в соцсетях. Делаю наращивание, покрытие гель-лаком, обработку кутикулы, снятие, различные дизайны, френч, укрепление, моделирование, восстановление архитектуры, японский маникюр, восстановление ногтевой пластины.- Как вашу идею стать мастером маникюра восприняли знакомые?- Все отнеслись с пониманием, никто не удивлялся. В основном все поддержали, сказали, что раз мне это нравится и будет приносить доход, то уже хорошо. В основном удивляются клиентки, когда видят мужчину-мастера.– Что самое сложное в работе ногтевого мастера?– А есть ли какие-то физические минусы в этом ремесле? Может, связанные со здоровьем?– Для кого-то работа может показаться нудной. Тоже минус. Но если говорить про здоровье, то обычно жалуются на спину и зрение. Потому что это сидячая работа. Но у меня пока таких проблем нет. Больше беспокоит другое – то, что постоянно приходится вдыхать химические соединения, дышать парами, а они в долгосрочной перспективе вредны для здоровья.– А сами себе делаете маникюр?– Однажды делал японский маникюр. Но обычно просто стригу ногти и все.– Приходят ли к вам мужчины?– Нет, мужчины не ходят, и я сам ориентируюсь больше на клиенток-женщин.– Есть мнение, что часто делать маникюр вредно. Это правда?– Я считаю, что при длительном ношении шеллака или наращивания ногтям в любом случае нужен отдых. При длительной носке истончается пластина, ногти становятся ломкими. Так что можно смело делать перерыв месяца на три, а потом снова сделать маникюр.– Как быстро меняются тенденции, мода в сфере маникюра?– Очень быстро. Мода пришла, ушла. В течение месяца трендовый маникюр залетел где-то в социальных сетях. Все его делают. А потом возвращаются к классике: обычные цвета, нюд и френч. Тренды – это как путеводитель для клиента. Девушки следят за модой в сфере маникюра, всем хочется соответствовать тенденциям. Но в целом дизайны цикличны. Весной носят нежные тона, просят нарисовать цветы, сухоцветы. Летом хотят яркие цвета – красный, зеленый, фуксию. Приходит зима – там уже новогодний дизайн, блестки, гирлянды.Бывает, что клиентка затрудняется с выбором дизайна и цвета, тогда предлагаю идеи сам, смотрю на ногти и говорю, что можно сделать. Сам предпочитаю спокойные, нежные цвета. Но в основном приходят со своими идеями.– Как выбрать «своего» мастера?– Когда заходишь в кабинет к мастеру, смотришь, где у него зона дезинфекции. Если ее не видно, то не стоит идти к такому специалисту. Это основа безопасности вашего здоровья. А потом уже смотришь на результат, как носятся ногти, долго или нет. Ну и на то, нравится ли человек. Кто-то смотрит на то, как быстро мастер делает маникюр. Некоторые любят, чтобы маникюр делали быстро – возможно, не очень качественно и хорошо, но главное, чтобы времени много не занимало. Есть те, кто предпочитает качество.Мастер должен не только знать базу, теорию, но и иметь опыт работы, так как порой неопытные мастера делают перепилы ногтей, различные повреждения. Ногтевая пластина от этого ухудшается и порой может испортиться навсегда. Если слишком сильно мастер перепилил, структура ногтя может «запомнить» эту форму и ноготь начинает расти неправильно. Важно смотреть, кому доверяешь свои руки.- У вас очень красиво оформлен кабинет. Вы сами все делали?- В оформлении студии помогала сестра, она работает тут же лешмейкером. Все обошлось около 300 тысяч.- А какие ногти предпочитают ваши клиентки – длинные или покороче?- Предпочтения ногтей по длине зависят от возраста. Девушки предпочитают ногти подлиннее, дамы постарше любят покороче. А так у меня разновозрастные клиентки. Есть одна женщина, ей 75 лет, она приходит на маникюр, делает шеллак. Свои ногти у нее крепкие. Сам я предпочитаю делать клиенткам среднюю длину ногтей. Длинные ногти – это непрактично, есть риск сломать и повредить ногтевую пластину. Тем, кто просит очень длинные ногти, отказываю, советую поискать другого мастера.- Какие у вас планы на будущее?- Планирую улучшить навыки, пройти повышение квалификации, чтобы делать маникюр еще лучше, еще качественнее. В перспективе хотелось бы открыть свой салон, где будут работать мои ученики. Буду обучать сам и создам свой бренд. Здорово, когда ты можешь не только работать сам, но и помочь другим.- Спасибо за интервью!Фото: предоставлено Хэшэгтэ Гендуновым