Общество 06.03.2025 в 14:08

В Улан-Удэ пройдет ИТ-чемпионат по интеллектуальным транспортным системам

Мероприятие состоится 26 и 27 марта среди студентов и школьников
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет ИТ-чемпионат по интеллектуальным транспортным системам

В Улан-Удэ 26 и 27 марта состоится первый этап ИТ-чемпионата среди студентов и школьников, посвященный цифровым технологиям на транспорте (возрастное ограничение 6+). Чемпионат пройдет в рамках конференции и выставки «ИТС регионам» (возрастное ограничение 6+). Сайт конференции выставки: itsrussiaforum.ru

Команды студентов будут работать над созданием инновационных цифровых продуктов для транспортной отрасли. Им предстоит решать реальные кейсы, предложенные ведущими транспортными компаниями и разработчиками. За короткий срок им нужно разработать программное решение, презентовать его перед экспертной комиссией и получить оценку своей работы.

- Такие чемпионаты играют огромную роль в подготовке будущих специалистов для цифровой трансформации транспортной отрасли. Они помогают молодым людям развивать профессиональные навыки, повышать интерес к новым технологиям и создавать инновационные продукты, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

На данный момент зарегистрировались команды вузов:

- Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС)

- Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ)

- Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС)

- Хабаровский институт инфокоммуникаций (ХИИК СибГУТИ)

- Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (НИТУ МИСИС)

- Бурятский институт инфокоммуникаций (БИИК СибГУТИ)

- Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ)

Регистрация на чемпионат продолжается.

Чемпионат организует Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» при поддержке Правительства Бурятии, а также Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, Государственной Думы Российской Федерации, ФГБУ «СИЦ Минтранса России», ФАУ «Росдорнии» и др.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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