Общество 06.03.2025 в 16:27

«Ростелеком» в Бурятии выступил партнером республиканского чемпионата «Профессионалы-2025»

Его победителям вручили призы и сертификаты на бесплатное обучение
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Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» в Бурятии выступил партнером республиканского чемпионата «Профессионалы-2025»
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
Бурятский филиал «Ростелекома» наградил финалистов компетенции «Сетевое и системное администрирование» регионального конкурса профмастерства «Профессионалы». Участники — школьники и студенты колледжей, организатором площадки ИТ-направления выступил Бурятский институт инфокоммуникаций «Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики» (БИИК «СибГУТИ»).

В номинации «Сетевое и системное администрирование» в старшей возрастной группе (16+) первое место занял студент ГБПОУ «БРИЭТ» Андрей Власов, второе — Роман Новиков (ФГБОУ ВО «БГУ»), третье — Мария Трифонова (ТК ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»). Среди юниоров (14+) первое и второе места заняли ученики МАОУ «ФМШ №56» Дмитрий Матвеев и Аюр Соржеев, третье место — Мария Пешняева, ученица МАОУ «СОШ №25».

Победители и призеры получили возможность представлять регион на всероссийских и международных соревнованиях, а также развивать свои профессиональные навыки и карьерные перспективы. «Ростелеком» вручил им призы и сертификаты на бесплатное полугодовое обучение на образовательной платформе «Лицей».

«“Ростелеком” ежегодно поддерживает региональные конкурсы профмастерства. Считаю важным повышать интерес у школьников и студентов к современным информационным технологиям. В рамках мероприятия прошла деловая программа “Лидеры ИТ: Карьерные маршруты”, в которой приняли участие выпускники БИИК “СибГУТИ”, сейчас успешно работающие в “Ростелекоме”. Они рассказали о своём опыте и работе в компании. Участие в чемпионате и общение с наставниками помогает детям более осознанно выбирать будущую профессию», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.

«Для ребят, которые приняли участие в конкурсе, — это в первую очередь профессиональная подготовка. Те знания, которые они получили на конкурсной площадке, пригодятся им в “боевых” условиях — при трудоустройстве и когда они уже будут работать. Конкурс “Профессионалы” дает возможность ребятам начиная с 14 лет сделать свой первый серьезный шаг на пути к успешной карьере и любимой работе. Благодарю экспертов, волонтеров, партнеров. Участникам и их наставникам желаю дальнейших успехов и побед», - в свою очередь подчеркнула директор БИИК «СибГУТИ» Светлана Шедоева.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на демонстрацию участниками навыков по наиболее массовым и востребованным специальностям. Конкурс стал площадкой для взаимодействия представителей бизнеса в качестве работодателя, системы профессионального образования и будущих работников — победителей и призеров чемпионатов по профессиональному мастерству.
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