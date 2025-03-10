Общество 10.03.2025 в 15:44

Жители Бурятии могут пожаловаться на плохую работу магазинов и компаний

С 10 по 21 марта открыта «горячая линия», приуроченная ко Всемирному дню прав потребителей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут пожаловаться на плохую работу магазинов и компаний

Управлением Роспотребнадзора по Бурятии проводится «горячая линия», приуроченная ко Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта.

- С 10 по 21 марта специалисты будут предоставлять консультации по вопросам защиты прав потребителей. Граждане смогут получить помощь в оформлении претензий к организациям и узнать о положениях федерального закона «О защите прав потребителей», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Телефоны «горячей линии»:

8 (3012) 37-15-30 - отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

8 (3012) 37-90-29 - Консультационный центр для потребителей

Кроме того, получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43.

Письменные обращения граждан принимаются управлением по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б. Направить обращение в электронном виде, а также узнать подробную информацию о порядке и приеме обращений граждан, можно на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия http://03.rospotrebnadzor.ru/.

Дополнительные материалы, включая образцы претензий и подробную информацию о защите прав потребителей, доступны на специализированном портале Роспотребнадзора ГИР ЗПП (https://zpp.rospotrebnadzor.ru).


Фото: Номер один

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