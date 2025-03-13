В Улан-Удэ начали пилить лед

В Улан-Удэ стартовали ежегодные работы по распиловке льда. На данный момент на Селенге в микрорайоне Мостовой уже прорублено три полосы длиной 300 метров и шириной 60 см каждая.- Эти меры необходимы для ослабления льда и безопасного пропуска паводковых вод, что помогает предотвратить образование заторов и снизить риски связанных с ними наводнений. В отличие от взрывных работ, метод распиловки льда безопасен для рыбы и других водных обитателей, - сообщил и. о. начальника МКУ «Безопасный город» Егор Перелыгин.Работы проводит подрядная организация ООО «Авто Дом». В ближайшее время планируется распиловка льда на реке Селенга в районе СНТ «Академия».Напомним, зимой в Улан-Удэ действовала одна официально открытая ледовая переправа в мкрн Мостовой, она закрылась 6 марта. Сейчас на всей территории города выход и выезд на лёд запрещён.