В Бурятии стремительно сокращается число «чёрных» лесорубов

В Бурятии количество незаконных рубок в 2024 году снизилось на 40%, а объем незаконно заготовленной древесины – почти на 80 %. Эффективность повысилась в разы благодаря ежегодному увеличению патрулирования лесов, считают в Республиканском агентстве лесного хозяйства республики.

Для предотвращения лесонарушений было разработано 160 маршрутов патрулирования.

- Основной способ борьбы с чёрными лесорубами – это профилактические работы с населением и мониторинг территорий. Снижение нарушений лесного законодательства связано с эффективной работой оперативников лесного хозяйства. Кроме того, повышается сознательность граждан, но, конечно, ещё встречаются случаи незаконной рубки лесных насаждений. К гражданину могут быть применены различные меры наказания, которые зависят от объемов незаконно заготовленной древесины, - пояснил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.

Нарушение лесного законодательства, а именно не санкционированная рубка деревьев может привести к административной или уголовной ответственности.

- Обо всех правонарушениях в лесном массиве можно сообщить на номер телефона горячей линии - 20-44-44, в том числе и анонимно. Напоминаем, законно оформить договор купли-продажи лесных насаждений можно через электронный сервис ФГИС ЛК, - добавили в ведомстве.

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