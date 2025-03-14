Общество 14.03.2025 в 15:11

Жители Бурятии могут с комфортом доехать до Иркутска

Для пассажиров автобуса предусмотрены удобные кресла, кондиционер и телевизоры
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут с комфортом доехать до Иркутска

Жители Бурятии могут с комфортом доехать до Иркутска. Для пассажиров автобуса предусмотрены удобные кресла, кондиционер и телевизоры.

- АО «Автоколонна 1880» возобновило регулярные пассажирские рейсы по этому направлению. Автобусы отправляются через день, обеспечивая комфортную поездку. Для пассажиров предусмотрены удобные кресла, кондиционер и телевизоры, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Напомним, первые регулярные рейсы на новых автобусах начали выполняться еще осенью 2024 года. Сейчас предприятие вновь возобновляет перевозки. Региональное автотранспортное предприятие «Автоколонна 1880» является 100% собственностью Иркутской области.

Время отправления - 08:00 от автовокзалов Улан-Удэ и Иркутска,

Прибытие - в 16:00.

Стоимость билета - 1200 рублей.

Приобрести билеты можно в кассах автовокзалов городов Иркутск и Улан-Удэ, а также на сайте интернет-портала «Автовокзал-Онлайн» по ссылке: https://avtovokzal-on-line.ru/.

 

Фото: правительство Бурятии

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