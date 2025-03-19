Жители Бурятии обратились к Владимиру Путину

С 20 марта цена билета по маршруту Гусиноозерск – Улан-Удэ поднимется до 500 рублей. Этот факт вызвал волну недовольства среди горожан. Жители написали жалобу президенту России, требуя пересмотреть тариф.

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас обратить внимание на повышение цены на проезд по маршруту Гусиноозерск - Улан-Удэ. Цена с 20 марта поднимется с 400 рублей до 500 рублей, сразу на 25%. Для многих граждан этот подъем цены существенный, люди не смогут позволить себе проезд до столицы Бурятии Улан-Удэ. Помогите в решении данного вопроса», - написали жители Гусиноозерска в интернет-приемную президента России.

«Номер один» уже сообщал о том, что цена за проезд на автобусе №280, следующего от Гусиноозерска до Улан-Удэ, значительно вырастет и достигнет 500 рублей.

Жители Селенгинского района были крайне возмущены удорожанием билета, поэтому самые находчивые из местных предлагают добираться до бурятской столицы пешком или на велосипеде – и полезнее для здоровья, да и значительно дешевле.

Недавно жители уже написали жалобу президенту России, требуя пересмотреть тариф.

Пользователи соцсетей между тем продолжают высказывать свои мнения в комментариях в местной группе «Весь Гусиноозерск».

«Конечно против повышения - микроавтобусы грязные, сиденья тоже, порой ремни поломаны, с окон очень дует. Какое повышение может быть?», «За все дерут. Как будто у людей деньги на дереве растут», «С повышением цен должен и сервис обслуживания повышаться. Не во всех, конечно, но в салонах не очень чисто. Был случай, ремень безопасности был не исправен», «Убрать эти старые, облезлые микрики. Поставить комфортные автобусы на маршрут. И билеты продавать».



Фото: "Номер один"