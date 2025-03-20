В марш-броске к Северобайкальску индийца подвели ботинки

Уроженец Калькутты Мохит Кемани досрочно прекратил пеший поход по Байкалу, куда он отправился в феврале. Мужчина планировал преодолеть путь от Листвянки до Северобайкальска за 25 дней, однако вышел со льда на севере Прибайкальского нацпарка у деревни Кочерикова, сообщает IRK.ru.О завершении похода он сообщил инспектору «Заповедного Прибайкалья» Цыденжапу Дашиеву.«Дорогой друг, я закончил свою экспедицию в Кочерикова. У меня болит спина, так как у моих саней нет полозьев и лыж, они постоянно застревают в снегу, я прошел в общей сложности 330 километров» — написал Мохит.В «Заповедном Прибайкалье» отмечают, что многочисленные торосы и ледовая обстановка стали серьезными препятствиями для путешественника из Индии. В Большом Голоустном обувь мужчины буквально рассыпалась, не выдержав условий эксплуатации. Местные жители помогли Мохиту уехать в Иркутск, приобрести новую пару и вернуться на лед. В пути по льду Байкала мужчина провел около двух недель.