Общество 20.03.2025 в 09:16

В марш-броске к Северобайкальску индийца подвели ботинки

Южная обувь туриста из Индии не выдержала ледяных торосов Байкала
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Текст: Иван Иванов
В марш-броске к Северобайкальску индийца подвели ботинки
Фото: архив «Номер один»
Уроженец Калькутты Мохит Кемани досрочно прекратил пеший поход по Байкалу, куда он отправился в феврале. Мужчина планировал преодолеть путь от Листвянки до Северобайкальска за 25 дней, однако вышел со льда на севере Прибайкальского нацпарка у деревни Кочерикова, сообщает IRK.ru.

О завершении похода он сообщил инспектору «Заповедного Прибайкалья» Цыденжапу Дашиеву.

«Дорогой друг, я закончил свою экспедицию в Кочерикова. У меня болит спина, так как у моих саней нет полозьев и лыж, они постоянно застревают в снегу, я прошел в общей сложности 330 километров» — написал Мохит.

В «Заповедном Прибайкалье» отмечают, что многочисленные торосы и ледовая обстановка стали серьезными препятствиями для путешественника из Индии. В Большом Голоустном обувь мужчины буквально рассыпалась, не выдержав условий эксплуатации. Местные жители помогли Мохиту уехать в Иркутск, приобрести новую пару и вернуться на лед. В пути по льду Байкала мужчина провел около двух недель.
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