В Бурятии сложился фруктовый парадокс

За год яблоки в торговых сетях страны подорожали в среднем на 30%. Такие данные приводят федеральные сервисы мониторинга и анализа цен. В Бурятии цены на яблоки также выросли в пределах 20-30%, и стоимость одного килограмма яблок подорожала в среднем до 230 рублей.Сегодня основная часть яблок, реализуемых в торговых сетях, отечественного производства. Свыше 80%! Об этом говорится в исследовании «АБ-Центра», сделанном по запросу Forbes. Продажи яблок хозяйствами всех категорий в России в 2023 году составили 1,8 млн тонн, что на 17,2% (на 258 700 тонн) больше, чем в 2022 году. За пять лет объемы выросли на 62,8%, или на 678 100 тонн.Импорт яблок в Россию, с учетом торговли со всеми странами мира, в 2023 году оценивается в 450 700 тонн, что на 29,4%, или 188 000 тонн ниже значений годичной давности. За пять лет импорт сократился на 46,6% (на 392 800 тонн). Яблоки в Россию поставляются главным образом из Молдовы, Ирана, Азербайджана, Сербии, Турции, Казахстана, Белоруссии и Китая. Итого общий объем реализации отечественных и импортных яблок в России в 2023 году составил 2,2 млн тонн, что на 3,5%, или 74 200 тонн больше, чем в 2022-м. За пять лет объем вырос на 15,4% (на 294 600 тонн).Главная причина роста производства отечественных яблок - огромное количество заложенных яблоневых садов пять-десять лет назад в России. Сегодня они активно начали давать урожай и вытесняют с прилавков импорт.Хотя весной поставки импортных фруктов, в том числе яблок, увеличатся, поскольку российские яблоки в целом хранятся не так хорошо, как импортные, так как пока не хватает современных хранилищ.При этом после гибели урожая из-за заморозков в центральной части страны в мае 2024 года РФ увеличила объем импорта яблок в 1,7 раза - до 115 тыс. тонн против 68,5 тыс. в период с мая по ноябрь прошлого года. Больше других объем поставок в РФ нарастили Китай, Турция и ЮАР.Возможно, именно с этим обстоятельством связана подобная ценовая политика. При этом цены на фруктовую экзотику начали снижаться. Об этом сообщает издание Shoppers со ссылкой на исследование компании NTech.Продажи свежего манго за 12 месяцев 2024 года в рознице снизились на 35% в деньгах в сравнении с аналогичным предыдущим периодом. Данные в натуральном выражении и более позднюю аналитику издание не приводит. В то же время стоимость этих фруктов на прилавках российских магазинов практически не выросла по сравнению с другой тропической экзотикой, а кое-где даже снизилась.Так, стоимость манго в магазинах Улан-Удэ за год в среднем снизилась с 550 до 420 рублей за килограмм. Цены на манго в российских торговых сетях - от 200 до 600 рублей за килограмм. Что еще раз подтверждает тезис о разной инфляции для бедных и богатых.Довольно интересно, что отечественные производители яблок взвинчивают цены максимально, а поставщики экзотических фруктов, покупающие их за валюту, наоборот, снижают. Если в этом и заключается «импортозамещение», то оно весьма своеобразное.- Здесь мы видим разные категории потребителей: экзотические фрукты в основном приобретают люди более обеспеченные, можно так сказать, а яблоки - обычные потребители, на них и делают продажи. А экзотика в основном еще и скоропортящаяся, и здесь принцип «сегодня не продашь - завтра выбросишь» работает как часы. Яблоки же имеют более длительный срок хранения и дорожают быстрее, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.Добавим, что к манго и к другим экзотическим фруктам население Бурятии приобщилось чуть более десяти лет назад. Когда во Вьетнам и Таиланд были запущены регулярные авиационные рейсы из Улан-Удэ и Иркутска. Эти же страны являются крупнейшими поставщиками манго и другой экзотики на российский рынок.Помимо снижения курса доллара, что благотворно сказывается на цене поставляемых фруктов в Россию, страна активно переходит на прямые поставки фруктов с той же Индией или Египтом, не используя доллар в качестве расчетной валюты.А сами расчеты в национальных валютах, фактически бартер, ведутся теми странами, где растут эти фрукты. Манго к нам поступает из таких стран, как Египет, Бразилия, Перу, Индия, Вьетнам, ЮАР и Таиланд. Это делает поставки экзотики еще более дешевыми. Чем выращенные в садах Кубани или Подмосковья яблоки.Добавим, что при сборе урожая яблок все большее значение имеет оплата неквалифицированного труда сборщиков. Их доля в цене яблок традиционно велика, и она растет ежегодно весьма высокими темпами. Так что отечественное, родное яблочко зачастую оказывается дороже заморских фруктов.