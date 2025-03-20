Жительница Бурятии нуждается в срочном лечении

27-летняя Сугарма Жамцаранова, родившаяся в Забайкальском крае, в 2023 году попала в страшное ДТП. Девушка получила компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника и повреждение спинного мозга.

Летом 2023 года она отправилась в отпуск с женихом. 10 августа, ранним утром, они возвращались домой. Внезапно водитель их авто выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с фурой.

В одно мгновение жизнь разделилась на «до» и «после». Очнувшись, Сугарма услышала голос диспетчера службы спасения. Она не чувствовала ног, не могла пошевелиться. На заднем сиденье был ее любимый, который, казалось, безмятежно спит. Позже девушка узнала: он погиб на месте.

Сугарма попала в реанимацию, потеряла много крови. Перенесла операцию. Диагноз был неутешителен - компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника, повреждение спинного мозга. Но Сугарма не сдалась. Она пережила еще одну операцию, а затем были долгие месяцы борьбы и реабилитации. Каждый день заново училась тому, что раньше казалось привычным: сидеть, держать спину, пересаживаться в кресло-коляску, вставать на колени.

«Оказаться инвалидом в 26 лет страшно, но не бороться за свое будущее – еще страшнее. Я обещаю, что не сдамся и вы еще увидите, как я начну ходить сама. Я не хотела афишировать свою проблему, но в борьбе за возможность ходить и быть самостоятельной я готова на все. У меня есть все шансы, и я их не упущу».

Сейчас девушка живет у своих родителей в Забайкальском крае.

Специалисты реабилитационного центра «Три сестры» уверены — у Сугармы есть шанс. Если продолжать реабилитацию, она сможет снова ходить. Врачи ставят ей амбициозные цели: пройти 500 метров с ходунками, подняться по лестнице со страховкой. Но для этого ей нужна помощь. Курсы реабилитации стоят дорого. Только благодаря поддержке неравнодушных людей Сугарма сможет продолжить свой путь к восстановлению.





Фото: соцсети Сугармы Жамцарановой