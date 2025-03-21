Общество 21.03.2025 в 11:01

Глава Бурятии почтил память воинов-освободителей в столице Монголии

Алексей Цыденов возложил цветы к мемориалу советских воинов на горе Зайсан-Толгой
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии почтил память воинов-освободителей в столице Монголии
20 марта в ходе визита в Монголию глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу советских воинов на горе Зайсан-Толгой в Улан-Баторе. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, дань памяти погибшим в вооруженном конфликте с Японией на Халхин-Голе стала особо значимой частью официального визита руководства Бурятии в Монголию.



Бурятия готовится к празднованию 80-летия Великой Победы, не забывая о значительном вкладе братской Монголии в общую победу. В январе при поддержке России была завершена масштабная реставрация мемориального комплекса на горе Зайсан-Толгой. Военный и военно-воздушный атташе Вооружённых Сил РФ в Монголии Павел Петрунин рассказал об объеме и видах реставрационных работ.



В церемонии возложения цветов приняли участие первый заместитель губернатора Улан-Батора господин Даваадалай и представители родов войск Вооруженных сил Монголии.



«У нас есть, что передавать нашим детям - наша история: когда Советский союз встал рядом с Монголией, помог в битве на Халхин-Голе. После, когда Монголия встала рядом с Советским союзом в Великую Отечественную войну, и уже в послевоенные годы мы всегда были рядом, шли вместе. И так надо продолжать дальше, потому что чем сильнее твой друг, тем сильнее ты сам. Мы знаем, что президент Монголии, господин Ухнаагийн Хурэлсух по приглашению нашего президента примет участие в Параде Победы в Москве, и это для нас значимо и отрадно», - сказал глава Бурятии.



Одна из самых известных достопримечательностей монгольской столицы, мемориал Зайсан Толгой, стал символом памяти и уважения к подвигу и дружбе народов России и Монголии. В 1979 году здесь был установлен мемориал. Уникальная мозаика по периметру мемориала отражает сцены, символизирующие дружбу двух народов.

К акции памяти присоединились учащиеся школы при Улан-Баторском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова и общественные организации ветеранов военной службы Монголии.



«Этот год - очень памятная дата после победы в Великой Отечественной войне. И сегодня мы несём свою память, показываем своё уважение к бойцам, которые пали в этом бою - героям войны», - поделился участник акции Алтансух Анхбаяр.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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