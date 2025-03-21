Глава Бурятии почтил память воинов-освободителей в столице Монголии

20 марта в ходе визита в Монголию глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу советских воинов на горе Зайсан-Толгой в Улан-Баторе. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, дань памяти погибшим в вооруженном конфликте с Японией на Халхин-Голе стала особо значимой частью официального визита руководства Бурятии в Монголию.Бурятия готовится к празднованию 80-летия Великой Победы, не забывая о значительном вкладе братской Монголии в общую победу. В январе при поддержке России была завершена масштабная реставрация мемориального комплекса на горе Зайсан-Толгой. Военный и военно-воздушный атташе Вооружённых Сил РФ в Монголии Павел Петрунин рассказал об объеме и видах реставрационных работ.В церемонии возложения цветов приняли участие первый заместитель губернатора Улан-Батора господин Даваадалай и представители родов войск Вооруженных сил Монголии.«У нас есть, что передавать нашим детям - наша история: когда Советский союз встал рядом с Монголией, помог в битве на Халхин-Голе. После, когда Монголия встала рядом с Советским союзом в Великую Отечественную войну, и уже в послевоенные годы мы всегда были рядом, шли вместе. И так надо продолжать дальше, потому что чем сильнее твой друг, тем сильнее ты сам. Мы знаем, что президент Монголии, господин Ухнаагийн Хурэлсух по приглашению нашего президента примет участие в Параде Победы в Москве, и это для нас значимо и отрадно», - сказал глава Бурятии.Одна из самых известных достопримечательностей монгольской столицы, мемориал Зайсан Толгой, стал символом памяти и уважения к подвигу и дружбе народов России и Монголии. В 1979 году здесь был установлен мемориал. Уникальная мозаика по периметру мемориала отражает сцены, символизирующие дружбу двух народов.К акции памяти присоединились учащиеся школы при Улан-Баторском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова и общественные организации ветеранов военной службы Монголии.«Этот год - очень памятная дата после победы в Великой Отечественной войне. И сегодня мы несём свою память, показываем своё уважение к бойцам, которые пали в этом бою - героям войны», - поделился участник акции Алтансух Анхбаяр.Фото: пресс-служба правительства Бурятии