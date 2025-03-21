В Улан-Удэ нерадивых автомобилистов штрафует «Дозор»

Планшет крепится на стекле служебного автомобиля и в реальном времени фиксирует машины, припаркованные с нарушениями. Комплекс распознает их номера. Также сотрудники управления сами проводят рейды с планшетом «Дозор-МП» и фиксируют нарушения.







За данные нарушения предусмотрен штраф на граждан в размере 3-5 тысяч рублей, на должностных лиц - 5-10 тысяч рублей, на юридических лиц - 30-50 тысяч рублей.





Фото: мэрия Улан-Удэ

В Улан-Удэ специалисты Управления административного контроля ежедневно фиксируют нарушения парковки автомобилей при помощи программно-аппаратного комплекса «Дозор-М».- За проезд, остановку и стоянку транспортных средств на газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями, пешеходных дорожках, не являющихся элементами автомобильной дороги, детских игровых и спортивных площадках предусмотрена административная ответственность, - отметила начальник Управления административного контроля Алена Азаревич.