Общество 21.03.2025 в 11:36

В Улан-Удэ нерадивых автомобилистов штрафует «Дозор»

В городе ежедневно работает комплекс по выявлению нарушителей парковки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ нерадивых автомобилистов штрафует «Дозор»
В Улан-Удэ специалисты Управления административного контроля ежедневно фиксируют нарушения парковки автомобилей при помощи программно-аппаратного комплекса «Дозор-М».

Планшет крепится на стекле служебного автомобиля и в реальном времени фиксирует машины, припаркованные с нарушениями. Комплекс распознает их номера. Также сотрудники управления сами проводят рейды с планшетом «Дозор-МП» и фиксируют нарушения.


- За проезд, остановку и стоянку транспортных средств на газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями, пешеходных дорожках, не являющихся элементами автомобильной дороги, детских игровых и спортивных площадках предусмотрена административная ответственность, - отметила начальник Управления административного контроля Алена Азаревич.

За данные нарушения предусмотрен штраф на граждан в размере 3-5 тысяч рублей, на должностных лиц - 5-10 тысяч рублей, на юридических лиц - 30-50 тысяч рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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