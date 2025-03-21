Общество 21.03.2025 в 17:44

Разрытые улицы в Улан-Удэ зальют бетоном

Процесс начали с Шефского подъема
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Текст: Андрей Константинов
Разрытые улицы в Улан-Удэ зальют бетоном
В Улан-Удэ ООО «Инжстрой-Инновации» - подрядчик, который реконструирует коммунальные сети в центре города, будет бетонировать разрытые ранее участки дорог. Сегодня такие работы начались на Шефском подъеме.

- Мы стараемся обновлять сети с минимально возможными неудобствами для горожан. Поэтому пока работы не завершены и не уложено итоговое асфальтовое покрытие, решили забетонировать этот участок, где уже проведена замена сетей. Такие работы в ближайшее время будут проведены и на других улицах в центре, чтобы автомобилисты могли быстро и беспрепятственно преодолевать эти участки. Теперь погода позволяет это сделать, - рассказал директор Управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации» Анатолий Коногин.


Также в связи с оттепелью компания усилила подсыпку в местах просадки грунта на участках, где уже проведены значительные работы по замене сетей.

«Работы по подсыпке и грейдированию дорог ведутся по несколько раз в день. На особом контроле – улица Смолина, где уже выполнен большой объем работ по реконструкции сетей водоснабжения и канализации», - заверили в мэрии города.

Напомним, начать масштабные работы по реконструкции коммунальных сетей в историческом центре Улан-Удэ удалось в 2024 году благодаря мастер-плану. Сети водо-, теплоснабжения и водоотведения, износ которых достигает более 90%, обновляют впервые за 30, а где-то и за 50 лет. Работы на сетях продлятся до конца этого года.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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