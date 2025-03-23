Семье Балты Цыренжапова вручили Звезду Героя Российской Федерации

В субботу, 22 марта, в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония передачи звезды Героя Российской Федерации семье Балты Дымбрыловича Цыренжапова. Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по строительству и расквартированию войск Александр Марков передали высшую государственную награду, Грамоту Президента о присвоении звания Героя Российской Федерации матери Цырегме Бадмажаповне, супруге Саране Валерьевне и сыну Ардану Балтаевичу.

– Балта Цыренжапов – воин, защитник Отечества, настоящий Герой. Сила любого государства измеряется силой его защитников, и Балта доказал, что Россия сильна и непобедима, потому что на её защите стоят такие воины, как он. В семье Цыренжаповых воспитаны четыре сына, все они выбрали путь военной службы, трое из них приняли участие в специальной военной операции. Это семья героев, это воспитание с детства, честь, мужество, чувство долга и товарищества. Огромная благодарность матери Героя Цырегме Бадмажаповне и супруге Саране Валерьевне. Поддержка семьи – бесценна и является основой для геройских поступков мужчины, – сказал Глава Бурятии Алексей Цыденов.



Балта Цыренжапов – простой парень из деревни, помогал родителям пасти скот. Своим примером воспитывал младших братьев, говорит Цырегма Цыренжапова, мать Героя России.

– Не боялся тяжелого труда, был очень работящим, спокойным, скромным, любил повторять: «мама, всё будет хорошо!». Сыновья – военные, часто ездили по службе в командировки, а в зону специальной военной операции отправились три моих сына. Тогда даже не представляла, что эта командировка окажется такой. Считаю, что мои сыновья с честью выполнили свой долг перед Родиной, – говорит Цырегма Бадмажаповна.



Балта Дымбрылович Цыренжапов родился 18 февраля 1984 года в селе Эгита Еравнинского района Бурятии. Годы его учебы в начальной школе, 1990-1993-й, прошли в селе Улзыто, в 1999 году, после окончания девятого класса в Сосново-Озерской средней школе, поступил в профессиональное училище № 31 по специальности «Мастер сельскохозяйственного производства».



С 2002 по 2004 годы проходил военную службу по призыву в разведывательной роте 36 отдельной гвардейской мотострелковой бригады города Борзя, где начал заниматься армейским рукопашным боем. Участвовал во многих соревнованиях, занимая первые места. В 2005 году поступил на службу по контракту заместителем командира взвода в разведроте 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. За время прохождения службы в разведроте неоднократно награждался грамотами и знаками отличия Министерства обороны, командованием Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск за высокие показатели в личном первенстве по боевой подготовке. На протяжении четырех лет был чемпионом по армейскому рукопашному бою среди соединений гарнизона 36 общевойсковой армии.



В 2014 году Балта принимал участие в масштабных учениях «Восток-2014» в Чукотском автономном округе. Уже в 2016 году в составе подразделения отправился в служебную командировку на охрану и оборону рубежей границ полуострова Крым. После командировки в 2016 году назначен на должность старшего разведчика роты спецназначения разведбатальона.



С 2017 по 2021 годы выполнял задачи в зоне контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского военного округа. За это время награжден медалью «За воинскую доблесть» Министерства обороны Российской Федерации 2 степени и другими памятными медалями.

С 24 февраля 2022 года, с первых дней начала специальной военной операции, он встал на защиту Родины. В мае того же года Балта получил ранение, и после успешной реабилитации вернулся в строй.



В июне 2023 года, завершив обучение на курсах младших лейтенантов, назначен заместителем командира группы роты специального назначения разведывательного батальона, получив заслуженное звание младший лейтенант. В феврале 2024 года, благодаря своим лидерским качествам и профессионализму, повышен до командира группы роты спецназначения разведбатальона.



Вот один из эпизодов его героической службы. В ночь с 31 марта по 1 апреля 2024 года, разделив группу на три подгруппы, отправился в тыл противника Балта Цыренжапов отдал приказ одной из подгрупп уничтожить пост охраны и отступить на заранее подготовленные позиции, отвлекая внимание на себя. В это же время, командуя подгруппой штурма, совершил налет на укрепленный блиндаж противника, лично уничтожив 15 военнослужащих ВСУ. Предусмотрев, что противник отправит резерв на помощь, младший лейтенант отдал приказ третьей подгруппе огневой поддержки занять более выгодную позицию и отрезать пути подхода противника с других блиндажей. Эта подгруппа в результате уничтожила 17 военнослужащих ВСУ. Закрепившись одной подгруппой из 4 человек на первом блиндаже, Балта Цыренжапов отдал приказ остальному личному составу группы оказать первую медицинскую помощь штурмовым подразделениям, понесшим потери. Артиллерия противника наносила прицельный, непрерывный огонь. Младший лейтенант Цыренжапов, выйдя из блиндажа, обнаружил вражеский дрон «Мавик-3», корректирующий артиллерию противника, и уничтожил его из стрелкового оружия. Спустя некоторое время уничтожил вражеский дрон «Баба-Яга». Дождавшись вечера, группа, в полном составе из восьми человек, выдвинулась на захват вражеских позиций. Получив доступ к радиосвязи противника в ходе штурма первого блиндажа, Балта Цыренжапов выждал момент смены поста охраны и начал штурм позиций врага. В ходе удержания позиций группа Цыренжапова в течение двух суток подвергалась артобстрелу, атакам дронов, наступлениям живой силы противника до 22 человек. В итоге позиции группа удержала до прихода основных сил и выполнила задачу без потерь.



За время участия в специальной военной операции Балта Цыренжапов неоднократно отмечен государственными наградами, в том числе двумя Орденами Мужества, Медалями Суворова и Министерства обороны РФ «За Боевые отличия».



21 мая 2024 года, выполняя боевую задачу, группа военнослужащих оказалась в окружении. Балте Цыренжапову было поручено организовать их выход. Начал с подавления огнем опорного пункта противника. Это позволило занять выгодные позиции и создать коридор для окруженных. Во время эвакуации раненых товарищей Цыренжапов принял решение прикрыть их отход. Он открыл огонь из гранатомета по огневым точкам противника, отвлекая огонь на себя. Благодаря его самоотверженным действиям, раненые смогли безопасно покинуть зону обстрела. В ходе этого ожесточенного боя Балта Дымбрылович Цыренжапов получил смертельное ранение. Поставленная задача была выполнена – он спас своих товарищей ценой собственной жизни.

Фото: правительство Бурятии