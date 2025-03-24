В Бурятии засняли пушистого зверька со слабым зрением

В Баргузинском заповеднике Бурятии предложили начать понедельник с позитива и опубликовали видео с маленьким соболем, которое снял фотограф Лубсан Чагдуров на территории полевой базы «Давша». Помимо любования пушистым зверьком, подписчикам рассказали несколько интересных фактов о баргузинском соболе, о многих из которых мы даже и не подозревали.

Баргузинский соболь отличается от своих собратьев более мелкими размерами, темным окрасом, а также густым и высоким мехом. Его название – «баргузинский» - говорит только о месте обитания зверька (Баргузинский хребет), следовательно, он не является отдельным видом или подвидом.

- Размер соболя примерно с кошку. Тело стройное, гибкое, с коротким пушистым хвостом. Длина примерно 35-50 см, вес – 1-1,5 кг. Зверек обладает развитым слухом и обонянием, а вот зрение имеет слабое. Лапы обладают удивительной способностью не проваливаться в снег благодаря густому и плотному расположению меховых ворсинок. Соболь отлично лазает по деревьям и легко карабкается по каменистым россыпям. Передвигается прыжками, которые достигают в длину 70 см, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

Фото: скриншот видео «Заповедное Подлеморье»