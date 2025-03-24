В Бурятии холодно будет всю неделю

Гидрометцентр Бурятии озвучил прогноз эту неделю. По данным синоптиков, большую часть предстоящих дней погоду будут определять арктические воздушные массы. Ожидается преобладание неустойчивой прохладной, 27-28 марта - холодной погоды.В большинстве дней прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега различной интенсивности.Преобладающая температура ночью составит -9, -14, по юго-западу и северо-востоку республики до -20 и ниже. Днем будет -3, +3, по северной половине республики -4, -9 градусов.