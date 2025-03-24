Общество 24.03.2025 в 17:44

В Бурятии холодно будет всю неделю

Ночью температура будет опускаться до -20 и ниже
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии холодно будет всю неделю
Фото: freepik.com
Гидрометцентр Бурятии озвучил прогноз эту неделю. По данным синоптиков, большую часть предстоящих дней погоду будут определять арктические воздушные массы. Ожидается преобладание неустойчивой прохладной, 27-28 марта - холодной погоды.

В большинстве дней прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега различной интенсивности.

Преобладающая температура ночью составит -9, -14, по юго-западу и северо-востоку республики до -20 и ниже. Днем будет -3, +3, по северной половине республики -4, -9 градусов.

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