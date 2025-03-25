Бурятия в лидерах по количеству заявок на четвертый поток программы «Муравьев-Амурский 2030»

Конкурс на четвертый поток программы «Муравьев-Амурский 2030» по подготовке управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики составил порядка 88 человек на место.

Заявки поступили из всех 89 регионов страны. Общее количество заявок на новый поток – 5311, что на 15% выше прошлогоднего. В лидеры по количеству регистраций вошли Москва, Приморский и Хабаровский края, Республики Бурятия и Саха (Якутия), Сахалинская область. От жителей Бурятии поступило 138 заявок.

- Программа год от года привлекает участников из всех регионов России, включая новые территории, ставшие неотъемлемой частью нашей страны. Ежегодный рост числа желающих служить Дальнему Востоку и Арктике свидетельствует о высоком доверии и интересе к этой программе. Наша цель — дать участникам инструменты, компетенции и мотивацию, чтобы их работа здесь стала вкладом в будущее всей страны. Предыдущие выпуски программы наглядно показали, что мы формируем команду профессионалов, готовых смело взяться за самые сложные вызовы. Именно эти специалисты уже сегодня на местах включены в решение задач социально-экономического развития регионов, – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, глава совета наставников программы «Муравьев-Амурский 2030» Алексей Чекунков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, как и губернаторы остальных регионов ДФО, является наставником курсантов.

- Молодежь Бурятии активно участвует в подаче заявок на программу «Муравьев-Амурский 2030», но конкуренция очень высока. Всего у нас прошло обучение семь лучших представителей. В последующем ребята проявляют себя качественно подготовленными управленцами, готовыми решать задачи развития республики. К примеру, выпускник первого потока Илья Михалев руководит филиалом госфонда «Защитники Отечества», выпускник второго потока Тимур Гомбоев назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики. На днях завершили стажировку в органах власти трое наших курсантов, ждём пополнения управленцев региона. Отмечаем, что программа позволяет не только приобрести глубокие знания в управленческой сфере, но и погрузиться в специфику дальневосточных регионов, ознакомиться с управленческими стратегиями, тактикой губернаторов и глав субъектов ДФО, их подходами к решению самых разных проблем и вопросов развития регионов. Это также прекрасная возможность привлечь перспективных и ресурсных молодых специалистов на госслужбу, - отметила советник Главы Бурятии Лариса Гончикова.

Традиционно на программу поступает не более 65 курсантов. По итогам испытаний лучших ждет годовая образовательная программа с полным погружением в работу государственных структур регионов Дальнего Востока и Арктической зоны России. Работа будет направлена на получение, как фундаментальных знаний в сфере госуправления, истории, востоковедения, так и прикладных инструментов решения государственных задач через стажировки на трех уровнях управления.

Программа «Муравьев-Амурский 2030» реализуется Минвостокразвития России и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», с экспертным сопровождением школы управления Сколково, ДВФУ и ИСАА МГУ.

В 2022 году был организован первый отбор, тогда конкурс на участие в программе составил 50 человек на место. Выпускники программы работают на ответственных должностях в дальневосточных регионах. Сейчас обучение на программе проходят 53 курсанта.

Фото: правительство Бурятии