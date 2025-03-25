Общество 25.03.2025 в 14:01

В Монголии растет смертность от туберкулеза

Опасное заболевание уносит по одной жизни каждые сутки
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии растет смертность от туберкулеза
Фото: freepik.com
Монголия входит в число стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, смертность от которого растет. Об этом сообщила постоянный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, структура ООН) в Монголии Сокорро Эскаланте.

«Монголия входит в число четырех стран мира с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, но очень низким уровнем медицинского скрининга. С 2020 года заболеваемость этой инфекцией в стране выросла на 19%. Тогда от туберкулеза скончалось 328 монгольских граждан, то есть каждый 21 час один человек умирал от этой инфекции. В 2024 году смертность выросла до 415 случаев», – привела данные представитель ВОЗ.

По ее информации, уровень диагностирования туберкулеза в Монголии составляет около 20%. Из них 57% заболеваний зарегистрированы в столице страны, 43% в ее регионах. Из 80% населения с невыявленными случаями большинство составляют мужчины от 25 до 44 лет. Этому способствуют такие факторы риска как чрезмерное употребление алкоголя и табака, а также диабет.

По данным министерства здравоохранения Монголии в настоящее время в 42 противотуберкулезных отделениях страны используют 44 единицы оборудования. Для диагностики туберкулеза используются 33 переносных и цифровых рентгеновских аппарата. Кроме того, проводится тестирование на инфекцию с помощью мобильных скрининговых тестов. В частности, в столице работают пять мобильных бригад, в регионах три.
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