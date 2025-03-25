Малолетние вандалы в Бурятии попались на камеру

Хулиганство подростков, поломавших ограждение у одного из продуктовых магазинов в Бурятии попало на видеокамеру. Теперь малолетних вандалов пытаются вычислить местные жители, чтобы наказать, как их самих, так и пока ничего не подозревающих родителей.

Происшествие случилось сегодня ночью в Гусиноозерске. О нем сообщили в местных соцсетях.

- У магазина «Хлебный дом» двое подростков устроили акт вандализма. Проходя мимо, они целенаправленно сломали все ограждающие столбики и пытались украсть цепь, пытаясь всячески испортить территорию. Просто шли и решили напакостить. Передаем «привет» родителям и педагогам — достойное воспитание, ничего не скажешь, - пишут в ТГ-канале «Весь Гусиноозерск».

В комментариях к видео местные осуждают мальчишек и советуют найти их, чтобы наказать за проступок:

«Надо увеличить и найти этих хулиганов. Бессовестные! Они видимо там часто ходят»;

«Привлечь к административной ответственности этих хулиганов, если несовершеннолетние, то и родителей к крупному штрафу. Опубликовать решение в районной газете, на 1-ой странице»;

«Найти и в ПДН их на учёт. Родителей в суд и штрафовать».

Между тем, также отмечается, что магазин, у которого сломали ограждение, является единственным в городе, который постоянно украшает свою территорию ко всем праздникам, тем самым поднимая горожанам настроение.

- Один единственный предприниматель, который наводит красоту к каждому празднику, и тут все испортили. Никакого уважения к чужому труду. Позор таким детям и их родителям, - пишет один из жителей Гусиноозерска.

Фото: скриншот видео «Весь Гусиноозерск»