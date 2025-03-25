Общество 25.03.2025 в 15:31

В Бурятии более трехсот участников СВО подали заявки на образовательную программу

После ее прохождения они смогут претендовать на должности в органах власти
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии более трехсот участников СВО подали заявки на образовательную программу
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии уже 365 участников и ветеранов специальной военной операции подали документы для участия в региональной версии обучающего курса «Время героев». Прием заявок на него стартовал 26 февраля.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, членам Общественного совета программы «Патриоты Бурятии» предстоит организовать отбор кандидатов, которые после прохождения курса смогут претендовать на должности в государственных и муниципальных органы власти, силовых структурах и крупных предприятиях региона.

«Программа очень хорошая, сформирован компетентный управленческий общественный совет, члены которого помогут участникам освоить все необходимые навыки и знания, что в дальнейшем создаст сильный кадровый резерв в республике», – отметил председатель Комитета по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Народного Хурала Пётр Мордовской.

Подать заявки на образовательную программу призвал и глава Селенгинского района, председатель Совета муниципальных образований РБ Станислав Гармаев.

«Я, как член Общественного совета программы «Патриоты Бурятии», буду курировать, поддерживать и помогать нашим ребятам освоить все необходимые управленческие навыки. Земляки, давайте вместе строить будущее Бурятии!», - сказал он.

Приём подачи заявок открыт до 28 марта на сайте патриотыбурятии.рф.
Теги
спецоперация

Все новости

Борцы с закладчиками оказались бандитами
25.03.2025 в 16:04
Прокуратура отреагировала на свалку вблизи Байкала
25.03.2025 в 15:54
В Бурятии 20 учителей могут получить по 2 млн рублей
25.03.2025 в 15:43
В Бурятии более трехсот участников СВО подали заявки на образовательную программу
25.03.2025 в 15:31
Инженер в Бурятии попался на взятке в 100 тысяч
25.03.2025 в 15:30
В Улан-Удэ жестко покарали «отзывчивого» начальника домоуправления
25.03.2025 в 15:04
Малолетние вандалы в Бурятии попались на камеру
25.03.2025 в 14:51
В Бурятии прошли тренировки лесного спецназа
25.03.2025 в 14:11
В Монголии растет смертность от туберкулеза
25.03.2025 в 14:01
Выезд на лед Байкала и рек в Бурятии крайне опасен
25.03.2025 в 13:03
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
Прокуратура отреагировала на свалку вблизи Байкала
Ведомство проведет проверку
25.03.2025 в 15:54
В Бурятии 20 учителей могут получить по 2 млн рублей
Именно столько педагогов планируют привлечь по программе «Земский учитель» в этом году
25.03.2025 в 15:43
Инженер в Бурятии попался на взятке в 100 тысяч
Суд приговорил его к четырем годам и штрафу
25.03.2025 в 15:30
Малолетние вандалы в Бурятии попались на камеру
Мальчишки поломали незатейливое ограждение у магазина
25.03.2025 в 14:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru