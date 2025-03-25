Общество 25.03.2025 в 15:31
В Бурятии более трехсот участников СВО подали заявки на образовательную программу
После ее прохождения они смогут претендовать на должности в органах власти
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии уже 365 участников и ветеранов специальной военной операции подали документы для участия в региональной версии обучающего курса «Время героев». Прием заявок на него стартовал 26 февраля.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, членам Общественного совета программы «Патриоты Бурятии» предстоит организовать отбор кандидатов, которые после прохождения курса смогут претендовать на должности в государственных и муниципальных органы власти, силовых структурах и крупных предприятиях региона.
«Программа очень хорошая, сформирован компетентный управленческий общественный совет, члены которого помогут участникам освоить все необходимые навыки и знания, что в дальнейшем создаст сильный кадровый резерв в республике», – отметил председатель Комитета по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Народного Хурала Пётр Мордовской.
Подать заявки на образовательную программу призвал и глава Селенгинского района, председатель Совета муниципальных образований РБ Станислав Гармаев.
«Я, как член Общественного совета программы «Патриоты Бурятии», буду курировать, поддерживать и помогать нашим ребятам освоить все необходимые управленческие навыки. Земляки, давайте вместе строить будущее Бурятии!», - сказал он.
Приём подачи заявок открыт до 28 марта на сайте патриотыбурятии.рф.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, членам Общественного совета программы «Патриоты Бурятии» предстоит организовать отбор кандидатов, которые после прохождения курса смогут претендовать на должности в государственных и муниципальных органы власти, силовых структурах и крупных предприятиях региона.
«Программа очень хорошая, сформирован компетентный управленческий общественный совет, члены которого помогут участникам освоить все необходимые навыки и знания, что в дальнейшем создаст сильный кадровый резерв в республике», – отметил председатель Комитета по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Народного Хурала Пётр Мордовской.
Подать заявки на образовательную программу призвал и глава Селенгинского района, председатель Совета муниципальных образований РБ Станислав Гармаев.
«Я, как член Общественного совета программы «Патриоты Бурятии», буду курировать, поддерживать и помогать нашим ребятам освоить все необходимые управленческие навыки. Земляки, давайте вместе строить будущее Бурятии!», - сказал он.
Приём подачи заявок открыт до 28 марта на сайте патриотыбурятии.рф.
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