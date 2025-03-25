Общество 25.03.2025 в 15:43
В Бурятии 20 учителей могут получить по 2 млн рублей
Именно столько педагогов планируют привлечь по программе «Земский учитель» в этом году
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за последние несколько лет уже 118 учителей приняли участие в федеральной программе «Земский учитель». До 2027 года в рамках этой программы власти планируют привлечь еще 68 преподавателей. На этот год предусмотрено 20 квот, на 2026 – 23, а на 2027 – 25. Как сообщили в министерстве образования и науки РБ, наиболее востребованы учителя математики, иностранного языка и физики.
Как рассказал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, программа начала действовать в республике с 2020 года в рамках нацпроекта «Образование» и будет продолжена до 2030 года уже в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники».
- По федеральному проекту «Педагоги и наставники» нацпроекта «Молодежь и дети» все программы будут продолжены. Это и выплаты за классное руководство, которые наш президент установил. Это выплаты «Навигаторам детства», которые осуществляются и в школах, и в СПО. Это продолжение программы «Земский учитель». В этом году у нас еще на 20 учителей объявили набор. Учителя, которые придут в сельскую школу, получат по 2 миллиона рублей, - рассказал Валерий Поздняков.
Он так же отметил, что в республике сохраняется дефицит педагогических кадров. В 2024 году было 262 вакансии.
Для решения проблем кадрового дефицита школьных учителей министерством образования и науки РБ совместно с Минвостокразвития России проведена работа по увеличению контрольных цифр приёма на педагогические специальности для БГУ с 121 места в 2019 году до 250 мест в 2025 году. Кроме этого, с 2021 года в БГУ организовано обучение по целевым договорам на педагогических специальностях с 2 профилями за счёт республиканских средств. Ежегодно выделяется 50 мест, на данный момент по целевому договору обучается 131 студент.
- Порядка 12 миллионов рублей выделяется у нас на переподготовку кадров, то есть это либо лица, не имеющие педагогического образования, либо педагоги, имеющие одну специальность, получают смешанную специальность. Допустим, он учитель географии, дополнительно проходит переподготовка на учителя биологии, - сообщил Валерий Поздняков.
Министр также рассказал, что практически во всех муниципальных образованиях предусмотрены доплаты молодым педагогам в размере 30%. Кроме этого, в ряде районов республики молодые учителя получают единовременные выплаты. Максимальный размер выплат установлен в Баунтовском районе, он составляет 200 тысяч рублей.
Заявки претендентов для участия в конкурсном отборе по программе «Земский учитель» принимаются с 10 апреля по 10 июля 2025 года включительно. Подробная информация размещена на сайте министерства образования и науки Бурятии.
Как рассказал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, программа начала действовать в республике с 2020 года в рамках нацпроекта «Образование» и будет продолжена до 2030 года уже в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники».
- По федеральному проекту «Педагоги и наставники» нацпроекта «Молодежь и дети» все программы будут продолжены. Это и выплаты за классное руководство, которые наш президент установил. Это выплаты «Навигаторам детства», которые осуществляются и в школах, и в СПО. Это продолжение программы «Земский учитель». В этом году у нас еще на 20 учителей объявили набор. Учителя, которые придут в сельскую школу, получат по 2 миллиона рублей, - рассказал Валерий Поздняков.
Он так же отметил, что в республике сохраняется дефицит педагогических кадров. В 2024 году было 262 вакансии.
Для решения проблем кадрового дефицита школьных учителей министерством образования и науки РБ совместно с Минвостокразвития России проведена работа по увеличению контрольных цифр приёма на педагогические специальности для БГУ с 121 места в 2019 году до 250 мест в 2025 году. Кроме этого, с 2021 года в БГУ организовано обучение по целевым договорам на педагогических специальностях с 2 профилями за счёт республиканских средств. Ежегодно выделяется 50 мест, на данный момент по целевому договору обучается 131 студент.
- Порядка 12 миллионов рублей выделяется у нас на переподготовку кадров, то есть это либо лица, не имеющие педагогического образования, либо педагоги, имеющие одну специальность, получают смешанную специальность. Допустим, он учитель географии, дополнительно проходит переподготовка на учителя биологии, - сообщил Валерий Поздняков.
Министр также рассказал, что практически во всех муниципальных образованиях предусмотрены доплаты молодым педагогам в размере 30%. Кроме этого, в ряде районов республики молодые учителя получают единовременные выплаты. Максимальный размер выплат установлен в Баунтовском районе, он составляет 200 тысяч рублей.
Заявки претендентов для участия в конкурсном отборе по программе «Земский учитель» принимаются с 10 апреля по 10 июля 2025 года включительно. Подробная информация размещена на сайте министерства образования и науки Бурятии.
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