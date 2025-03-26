Общество 26.03.2025 в 09:47

Ветеран СВО в Бурятии стал лауреатом конкурса МВД «Признание-2024»

Для участников СВО в конкурсе была учреждена специальная номинация «Герой Отечества»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветеран СВО в Бурятии стал лауреатом конкурса МВД «Признание-2024»

Ветеран СВО в Бурятии стал лауреатом конкурса МВД «Признание-2024». Для участников СВО жюри конкурса «Признание-2024» учредили специальную номинацию «Герой Отечества».

- Номинация учреждена с целью общественного признания достижений граждан, которые проходили службу в органах внутренних дел и приняли решение об участии в специальной военной операции, - отметил председатель общественного совета при УМВД России по г. Улан-Удэ Денис Леонов.

Лауреатом в этой номинации был признан Сергей Манханов – прапорщик полиции младший специалист технической группы отделения материально-технического обеспечения ОМОН Росгвардии по Бурятии.

В июле 2022 года выполняя боевую задачу он получил тяжелые ранения. Однако, преодолев трудности, прапорщик полиции вернулся в строй и освоил множество новых видов спорта: сноуборд, триатлон, вейкбординг, волейбол сидя, бег, велоспорт, стрельбу из лука. Являясь членом сборной ветеранов СВО Бурятии, он сейчас активно участвует в различных соревнованиях.

По единогласному решению общественников все финалисты номинации «Герой Отечества»- Максим Юшин, Эрдем Жамбалов, Сергей Пиноев, Алексей Будаев, Алдар Цыренжапов и Цыден-Дамба Балданов награждены нагрудным знаком-медалью «Признание».

Конкурс «Признание» проводится общественным советом при МВД по Республике Бурятия с 2012 года. За годы существования конкурса «Признание» заслуженные награды получили десятки полицейских, ветеранов органов внутренних дел, общественники, граждане с активной жизненной позицией.

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»

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