Спасение животных в Бурятии может обернуться статьей о браконьерстве

В Бурятии напомнили, что в случае обнаружения диких животных в беспомощном состоянии или с признаками увечий, лучше не забирать их к себе домой, а сразу сообщить об этом в Бурприроднадзор по телефону 44-44-97. Оказывается, что изъятие диких животных из природы и содержание их в неволе без соответствующих разрешений попадает под статью о браконьерстве.

Федеральный закон «О животном мире» гласит, что животный мир в пределах территории РФ является государственной собственностью, в итоге нарушителям может грозить штраф и изъятие незаконно отловленного дикого животного. А в отдельных случаях указанные действия могут квалифицироваться, как уголовно наказуемое деяние.

- Изъятие диких животных занесенных в Красную книгу осуществляется по разрешениям, выданным Росприроднадзором. В соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию» в списке находятся: снежный барс, рысь, лисица, медведи, волк, росомаха, птицы — журавли, дроф, соколы и совы, - сообщили в Бурприроднадзоре.

Помимо этого, найденных детёнышей нельзя трогать, так как запах человека может отпугнуть самку и она побоится подойти к своему потомству. Также многие дикие животные являются природными носителями опасных заболеваний, передающихся человеку, таких как, бешенство, грипп птиц, туберкулез птиц, различные паразиты и гельминты.

Помните, что дикое животное должно жить в своей среде!

Фото: loon.site