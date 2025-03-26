Общество 26.03.2025 в 13:14

Спасение животных в Бурятии может обернуться статьей о браконьерстве

Инспекторы рассказали, как не попасть под уголовку верша доброе дело
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Спасение животных в Бурятии может обернуться статьей о браконьерстве

В Бурятии напомнили, что в случае обнаружения диких животных в беспомощном состоянии или с признаками увечий, лучше не забирать их к себе домой, а сразу сообщить об этом в Бурприроднадзор по телефону 44-44-97. Оказывается, что изъятие диких животных из природы и содержание их в неволе без соответствующих разрешений попадает под статью о браконьерстве.

Федеральный закон «О животном мире» гласит, что животный мир в пределах территории РФ является государственной собственностью, в итоге нарушителям может грозить штраф и изъятие незаконно отловленного дикого животного. А в отдельных случаях указанные действия могут квалифицироваться, как уголовно наказуемое деяние.

- Изъятие диких животных занесенных в Красную книгу осуществляется по разрешениям, выданным Росприроднадзором. В соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию» в списке находятся: снежный барс, рысь, лисица, медведи, волк, росомаха, птицы — журавли, дроф, соколы и совы, - сообщили в Бурприроднадзоре.

Помимо этого, найденных детёнышей нельзя трогать, так как запах человека может отпугнуть самку и она побоится подойти к своему потомству. Также многие дикие животные являются природными носителями опасных заболеваний, передающихся человеку, таких как, бешенство, грипп птиц, туберкулез птиц, различные паразиты и гельминты.

Помните, что дикое животное должно жить в своей среде!

Фото: loon.site

Теги
дикие животные помощь

Все новости

В Улан-Удэ усилили работу по уборке улиц
26.03.2025 в 13:59
Английский фермер из сибирской глубинки в седьмой раз стал дедушкой
26.03.2025 в 13:53
В Улан-Удэ открылась выставка картин о Великой Отечественной войне
26.03.2025 в 13:36
Спасение животных в Бурятии может обернуться статьей о браконьерстве
26.03.2025 в 13:14
В Улан-Удэ начала работу конференция по интеллектуальным транспортным системам
26.03.2025 в 13:01
Жители Бурятии поучаствуют в конкурсе рисунков «Открытка Победы»
26.03.2025 в 12:36
В Улан-Удэ начался суд над бывшим спикером Хурала Бурятии
26.03.2025 в 12:27
Пожар двухэтажного дома в районе Бурятии ликвидирован
26.03.2025 в 12:18
В Бурятии продолжают регистрировать случаи гриппа
26.03.2025 в 11:52
Финансовые потери пенсионера из Бурятии возместит житель Саратова
26.03.2025 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ усилили работу по уборке улиц
В эту зиму на подсыпку дорог использовали в 1,5 раза больше песка, чем в прошлую
26.03.2025 в 13:59
Английский фермер из сибирской глубинки в седьмой раз стал дедушкой
Но пенсию он получит только в 70 лет
26.03.2025 в 13:53
В Улан-Удэ начала работу конференция по интеллектуальным транспортным системам
Конференция собрала около 200 участников из 36 регионов России
26.03.2025 в 13:01
Жители Бурятии поучаствуют в конкурсе рисунков «Открытка Победы»
Заявки принимаются на сайте Музея Победы в Москве до 14 апреля
26.03.2025 в 12:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru