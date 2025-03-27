Общество 27.03.2025 в 09:31

В Бурятии за гибель рабочего мастеру предприятия дали условный срок

Решение вынес Северобайкальский суд
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии за гибель рабочего мастеру предприятия дали условный срок

За смерть рабочего по неосторожности, 49-летнего мастера одного из строительных коммерческих предприятий Бурятии приговорили к условному сроку. Гибель мужчины от удара током произошла из-за нарушения требований охраны труда.

Уголовное дело в отношении местного жителя рассматривал Северобайкальский городской суд.

- В сентябре 2024 года подсудимый работал мастером в одной из коммерческих организаций и являлся ответственным за безопасное производство строительно-монтажных работ на объекте железнодорожной инфраструктуры. Во время работ он не обеспечил должного контроля за соблюдением машинистом крана требований техники безопасности, и машинист допустил сближение выдвижной части крана (стрелы) с проводом высоковольтной линии. В результате этого был смертельно травмирован рабочий, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью и в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Известно, что это уже второе уголовное дело, связанное с гибелью рабочего от удара током.  Немногим ранее в Северобайкальске электродуга от ЛЭП убила рабочего. Происшествие спровоцировал машинист крана.

Фото: Номер один

Теги
приговор рабочий кран

Все новости

Мошенники лишили сбережений пенсионера из Бурятии
27.03.2025 в 10:07
В Бурятии бесследно исчез севший в попутку мужчина
27.03.2025 в 10:04
В Бурятии продолжается активная подготовка к пожароопасному сезону
27.03.2025 в 10:01
Масштабные отключения света и воды пройдут в Улан-Удэ
27.03.2025 в 09:53
В Улан-Удэ установили самый большой в России Хии Морин
27.03.2025 в 09:34
В Бурятии за гибель рабочего мастеру предприятия дали условный срок
27.03.2025 в 09:31
В Улан-Удэ «Приус» сбил женщину
27.03.2025 в 09:23
Горсовет Улан-Удэ одобрил работу мэра города и его команды
27.03.2025 в 09:13
Житель Бурятии зарубил гостя
27.03.2025 в 09:03
Зарплата во время испытательного срока
27.03.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
В Бурятии продолжается активная подготовка к пожароопасному сезону
Каждый лесхоз республики оснащён необходимой спецтехникой
27.03.2025 в 10:01
Масштабные отключения света и воды пройдут в Улан-Удэ
Они затронут множество улиц
27.03.2025 в 09:53
В Улан-Удэ установили самый большой в России Хии Морин
Он освятит путь тех, кто едет в сторону Байкала
27.03.2025 в 09:34
Зарплата во время испытательного срока
Положена ли?
27.03.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru