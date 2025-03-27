В Бурятии за гибель рабочего мастеру предприятия дали условный срок

За смерть рабочего по неосторожности, 49-летнего мастера одного из строительных коммерческих предприятий Бурятии приговорили к условному сроку. Гибель мужчины от удара током произошла из-за нарушения требований охраны труда.

Уголовное дело в отношении местного жителя рассматривал Северобайкальский городской суд.

- В сентябре 2024 года подсудимый работал мастером в одной из коммерческих организаций и являлся ответственным за безопасное производство строительно-монтажных работ на объекте железнодорожной инфраструктуры. Во время работ он не обеспечил должного контроля за соблюдением машинистом крана требований техники безопасности, и машинист допустил сближение выдвижной части крана (стрелы) с проводом высоковольтной линии. В результате этого был смертельно травмирован рабочий, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью и в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Известно, что это уже второе уголовное дело, связанное с гибелью рабочего от удара током. Немногим ранее в Северобайкальске электродуга от ЛЭП убила рабочего. Происшествие спровоцировал машинист крана.

Фото: Номер один