Водителям в Бурятии напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах

Профилактические акции, призванные напомнить водителям автомобилей о необходимости строго соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных путей, состоялись на станциях Улан-Удэ и Северобайкальск Восточно-Сибирской железной дороги.В столице Бурятии акция прошла на железнодорожном переезде, расположенном в микрорайоне Южный. Здесь беседы с водителями провели машинисты, которые регулярно ведут поезда на этом интенсивном участке Транссиба. Основываясь на опыте своей работы, железнодорожники попросили автомобилистов не подвергать свою жизнь риску и не выезжать на переезд при опущенном шлагбауме или запрещающем сигнале светофора.В Северобайкальске местом проведения профилактической акции стал железнодорожный переезд в микрорайоне Кутузовка. Здесь памятки водителям вручили сотрудники ВСЖД и ГИБДД.Отметим, что работники магистрали регулярно фиксируют опасное поведение автомобилистов на путях. Только с начала 2025 года в Госавтоинспекцию уже передана информация о 150 таких случаях. В отношении водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.Восточно-Сибирская железная дорога призывает водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что внимательность и осторожность – определяющее условие для безопасного проезда железнодорожных путей.