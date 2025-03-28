Общество 28.03.2025 в 14:08

Молодая жительница Улан-Удэ осталась без машины за езду без прав

Ранее девушку трижды привлекали к административной ответственности

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Текст: Лариса Ситник
Молодая жительница Улан-Удэ осталась без машины за езду без прав

24-летняя жительница столицы Бурятии в мае 2023 года приобрела автомобиль «Ниссан Альмера», но уже в августе села пьяной за руль. Тогда ее оштрафовали на 30 тысяч и лишили водительских прав. Однако выводов водитель не сделала.

После того, как у горожанки забрали права, она продолжала передвигаться на своем автомобиле уже без них. Можно предполагать, что ездила девушка часто, но сотрудникам ГИБДД попадалась редко.

Так, в январе 2024 года ее оштрафовали на 30 тысяч за езду без прав.

В октябре 2024 года улан-удэнка вновь попалась сотрудникам ГИБДД – в этот раз ее оштрафовали на 50 тысяч.

В январе 2025 года горожанка вновь села за руль без прав, однако уже через 20 минут ее остановили сотрудники ГИБДД за то, что девушка не пропустила пешехода и с целью проверки документов.

У девушки были с собой документы на автомобиль, но водительских прав, разумеется, не оказалось.

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала обвинение в отношении местной жительницы.

С учетом позиции государственного обвинителя Октябрьский районный суд признал горожанку виновной в совершении преступления по статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и оштрафовал ее на 155 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на срок 1 год 10 месяцев.

Автомобиль «Ниссан Альмера» конфисковали в доход государства.


Фото: "Номер один"

 

 

 

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