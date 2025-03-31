Регистрируемая безработица в Бурятии опять упала до 0,3 процента

В Бурятии вновь состоится ярмарка трудоустройства, она пройдет 18 апреля с 10 до 14 часов в ФСК (12+). О более чем тысяче своих вакансий расскажут около 70 предприятий и организаций, работающих в республике. Зарплаты, которые предлагают соискателям, - от 25 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц.Кроме того, имеющиеся направления профподготовки презентуют 20 учебных заведений. Те, кто посетит ярмарку, смогут узнать не только о свободных рабочих местах, но и о возможностях повышения квалификации, о переобучении, мерах господдержки (в том числе, для участников спецоперации, членов их семей). Специалисты помогут составить резюме, дадут советы о том, как вести себя на собеседовании с работодателем.Заметный кадровый дефицит наблюдается сейчас в Бурятии практически во всех отраслях. Потребность промышленной сферы составляет 15 процентов от общего числа вакансий. Но самая большая потребность - 17 процентов - отмечается в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности. Здесь, в основном, требуются люди в части Минобороны и в МВД: военнослужащие, следователи, оперуполномоченные, стрелки и охранники, инженеры охраны труда.12 процентов приходится на отрасль здравоохранения - медсестры, фельдшеры скорой помощи, врачи. Еще 8 процентов вакансий составляют учителя различных специализаций, педагоги допобразования.Требуется множество каменщиков, инженеров, бетонщиков, электрогазосварщиков, плотников. С начала текущего года в республиканскую службу занятости обратилось в целях поиска подходящей работы 1500 человек, 600 было к настоящему моменту трудоустроено.На ярмарке в ФСК не стоит рассчитывать найти работу вне Бурятии, там соберутся местные работодатели. Работу на каких-нибудь алмазных рудниках «Алросы» или газовых предприятиях «Газпрома» лучше поискать на общедоступном всероссийском портале, посвященном трудоустройству.Организаторы ярмарки отмечают, что между регионами существует конкуренция за трудовые ресурсы. Поэтому главной целью данной ярмарки является помочь именно бурятским предприятиям найти работников. На ярмарке, кстати, будет организован фестиваль профессий.Что касается уровня общей безработицы в республике, то на январь она составляла 4 процента. В сравнении с 2019 годом этот показатель упал более чем в два раза.