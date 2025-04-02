В Бурятии продолжают адаптировать жилье ветеранов СВО с инвалидностью

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии продолжает адаптировать жилые помещения ветеранов СВО, имеющих инвалидность.

- В этот раз в программу фонда «Защитники Отечества» по адаптации жилья вошел ветеран СВО из Улан-Удэ Зоригто Мунконов. Комиссия провела обследование и определила необходимый перечень средств адаптаций для дома Зоригто Баировича, - сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».

В квартире у ветерана установили домашнюю индукцию для слабослышащих, которая транслирует звук с ТВ напрямую в слуховой аппарат, автоматический открыватель окон и различные датчики, облегающие быт ветерана.

Кроме этого, у него установили центр управления «умный дом», умную колонку «Алиса», датчики температуры и влажности, робот-пылесос и другие устройства.

Решать рабочие задачи помогает специализированное рабочее место с персональным компьютером.

Зоригто Баирович в ходе боевых действий получил серьезные травмы головы, в связи с чем была установлена инвалидность по нарушению слуха. Длительное время он проходил лечение в госпитале, и по состоянию здоровья был уволен с военной службы.

Ветеран СВО состоит на персональном сопровождении филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии у социального координатора Яны Цыденжаповой с июня 2024 года. При содействии координатора, Зоригто Баирович успешно завершил обучение в университете «Синергия» по работе с маркетплейсами и зарегистрировался на программу обучения «Патриоты Бурятии».

Кроме того, Зоригто Баирович занимается пулевой стрельбой в Республиканской спортивно-адаптивной школе и уже показывает хорошие результаты, занимает призовые места. На данный момент он готовится к Чемпионату России по пулевой стрельбе среди глухих и планирует участвовать в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс».

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»