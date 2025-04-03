Автолюбителя из Улан-Удэ, побившего 10-летнего мальчугана, отдали под суд

В Улан-Удэ перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нанесении 10-летнему мальчику побоев. В феврале он вступил сначала в словесный конфликт со школьником, а впоследствии и вовсе распустил свои руки.

Конфликт между 36-летним мужчиной и 10-летним мальчиком возник вечером 25 февраля в микрорайоне Мясокомбинат.

- Подозреваемый находился за рулем своего автомобиля Toyota Premio, припаркованного возле одного из домов на улице Гармаева. В это же время мимо проходила компания детей. Один из мальчиков поскользнулся и при падении задел рукой капот машины. Водитель выскочил наружу и стал бить ребенка: нанес ему удар рукой по голове и несколько ударов ногой по ягодицам и нижним конечностям, - рассказали в Следкоме республики.

После этого мужчина скрылся с места преступления, не предприняв мер к оказанию потерпевшему медицинской помощи. Также известно, что за потерпевшего во время его избиения заступилась проходившая мимо женщина. Позднее мальчика госпитализировали.

В ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: loon.site