Жительнице Бурятии с инвалидностью помогли в социальном центре «Шанс». Специалисты центра оформили все необходимые документы и устроили ее в Закаменский пансионат «Горный воздух». Прежде, чем это произошло, была проделана большая работа.

Республиканский центр «Шанс» помогает людям без определенного места жительства и занятий, помогает бездомным - тем, кто потерял документы и оказался в трудной жизненной ситуации.

- Женщина поступила к нам без документов. У неё был утерян паспорт, отсутствовал полис медицинского страхования. Также наши специалисты оказали содействие в оформлении инвалидности, а значит теперь жительница Бурятии сможет получать полагающуюся ей пенсию. Когда все документы были готовы, женщине оказали поддержку в подготовке к переезду. Мы искренне надеемся, что на новом месте она не только обретёт уютный дом, но и найдёт новых друзей, поддержку и тепло, столь важные для каждого человека, - рассказали сотрудники центра «Шанс».

В 2024 году в республиканский центр «Шанс» за социальными услугами в срочной и полустационарной формах обратилось 505 человек, в том числе 350 - это лица без определенного места жительства и занятий, включая 36 человек, освободившиеся из мест лишения свободы, а также 110 человек оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: loon.site