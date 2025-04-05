Общество 05.04.2025 в 14:36

Цену картошки понизят ее размером

В Бурятии мелкие и кривые корнеплоды будут стоить намного дешевле
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Текст: Иван Иванов
Цену картошки понизят ее размером

ФАС предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) расширить ассортимент закупаемого картофеля. Речь прежде всего идет о том, чтобы входящие в организацию торговые сети временно снизили требования к его форме, размеру и упаковке.

По данным поставщиков, на складах имеются большие запасы картофеля надлежащего качества, который не в полной мере отвечает этим требованиям. Прежде всего это мелкий и кривой картофель, но вполне съедобный.

По мнению ФАС, это позволит увеличить объем товара в магазинах и повысить его ценовую доступность для граждан. Ведь мелкая картошка порой стоит в два раза дешевле более крупной.

В Бурятии картофель стал лидером по удорожанию среди продовольствия в 2024 году, его цена возросла на 95% и сегодня килограмм картофеля в розничных сетях реализуется по 50-100 рублей.

Фото: «Номер один».

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