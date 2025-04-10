Общество 10.04.2025 в 12:56

В Бурятии подорожает хлеб

Инфляция заставила «Бурятхлебпром» вновь повысить цены
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии подорожает хлеб
Фото: архив «Номер один»
Крупнейший бурятский производитель хлеба компания «Бурятхлебпром» в ближайшие дни повысит свои цены. Предполагается, что повышение коснется всего ассортимента выпускаемой продукции.

Предприятие начало уведомлять деловых партнеров о том, что рост составит 10 процентов. Дата - с 21 апреля этого года.

«Бурятхлебпром» в своих уведомлениях для партнеров честно объясняет свой шаг - идет рост цен на муку и другие составляющие, используемые при выпечке хлеба, изготовлении другой продукции.

Деловые партнеры, которые реализуют хлеб, булочки и другую продукцию «БХП», «по цепочке» тоже повысят свои цены. Такие частные предприниматели уже сейчас предупреждают покупателей о грядущем удорожании.

Для любителей продукции «БХП» это, конечно, плохая новость. Но в то же время у них есть время, чтобы сделать небольшие запасы каких-нибудь ее видов. Определенное время они смогут кушать их по прежним ценам. И это хорошая новость.

В целом, интересен вопрос – кто следующий повысит цены?
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