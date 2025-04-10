В Бурятии подорожает хлеб

Крупнейший бурятский производитель хлеба компания «Бурятхлебпром» в ближайшие дни повысит свои цены. Предполагается, что повышение коснется всего ассортимента выпускаемой продукции.Предприятие начало уведомлять деловых партнеров о том, что рост составит 10 процентов. Дата - с 21 апреля этого года.«Бурятхлебпром» в своих уведомлениях для партнеров честно объясняет свой шаг - идет рост цен на муку и другие составляющие, используемые при выпечке хлеба, изготовлении другой продукции.Деловые партнеры, которые реализуют хлеб, булочки и другую продукцию «БХП», «по цепочке» тоже повысят свои цены. Такие частные предприниматели уже сейчас предупреждают покупателей о грядущем удорожании.Для любителей продукции «БХП» это, конечно, плохая новость. Но в то же время у них есть время, чтобы сделать небольшие запасы каких-нибудь ее видов. Определенное время они смогут кушать их по прежним ценам. И это хорошая новость.В целом, интересен вопрос – кто следующий повысит цены?