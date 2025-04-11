Общество 11.04.2025 в 12:09

Житель Бурятии дорого заплатил за пьяную езду

Мужчине присудили штраф и компенсацию в пользу пострадавшей в ДТП женщины
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии дорого заплатил за пьяную езду
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу пассажирки, пострадавшей в аварии по вине пьяного водителя.

Как рассказали в УФССП Бурятии, виновник дорожно-транспортного происшествия уже был лишен прав за пьяную езду, однако выводов не сделал. Распивая алкоголь у друзей, он решил съездить на автомобиле матери в магазин, взяв с собой двух пассажиров.
 
По пути в ходе обгона водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло и опрокинуло. Пассажирка, которая находилась на переднем сиденье, оказалась зажатой под машиной. Выбраться ей помогли очевидцы ДТП. Сам виновник аварии скрылся, но позже его задержали. В отношении водителя возбудили уголовное дело.
 
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Осужденного также обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и еще 200 тысяч - в качестве компенсации морального вреда пострадавшей пассажирке.
 
«В службе судебных приставов в отношении мужчины возбудили два исполнительных производства. Ему ограничили право выезда за пределы России и арестовали банковские счета. Кроме того, был наложен арест на земельный участок мужчины, чтобы он не смог его ни продать, ни переписать», - рассказали о предпринятых мерах в УФССП по РБ.
 
В результате мужчина выплатил и штраф, и компенсацию в пользу пострадавшей. После полного погашения задолженности все ограничения были сняты.
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приставы пьяные водители

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