Житель Бурятии дорого заплатил за пьяную езду

В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу пассажирки, пострадавшей в аварии по вине пьяного водителя.Как рассказали в УФССП Бурятии, виновник дорожно-транспортного происшествия уже был лишен прав за пьяную езду, однако выводов не сделал. Распивая алкоголь у друзей, он решил съездить на автомобиле матери в магазин, взяв с собой двух пассажиров.По пути в ходе обгона водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло и опрокинуло. Пассажирка, которая находилась на переднем сиденье, оказалась зажатой под машиной. Выбраться ей помогли очевидцы ДТП. Сам виновник аварии скрылся, но позже его задержали. В отношении водителя возбудили уголовное дело.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Осужденного также обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и еще 200 тысяч - в качестве компенсации морального вреда пострадавшей пассажирке.«В службе судебных приставов в отношении мужчины возбудили два исполнительных производства. Ему ограничили право выезда за пределы России и арестовали банковские счета. Кроме того, был наложен арест на земельный участок мужчины, чтобы он не смог его ни продать, ни переписать», - рассказали о предпринятых мерах в УФССП по РБ.В результате мужчина выплатил и штраф, и компенсацию в пользу пострадавшей. После полного погашения задолженности все ограничения были сняты.