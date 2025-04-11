В Улан-Удэ завелись туркестанские тараканы

Как отмечено в «Российском журнале биологических инвазий», ареал этого таракана охватывает Египет, часть Судана и Ливии, Аравию, Израиль, Иран, все постсоветские страны Средней Азии и ряд других южных стран. Но теперь его отмечают очень далеко от родных берегов.



