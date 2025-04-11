Общество 11.04.2025 в 12:18

В Улан-Удэ завелись туркестанские тараканы

Столица Бурятии стала самой восточной точкой России, где удалось встретить этих насекомых
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ завелись туркестанские тараканы
Фото: daba
Российское федеральное научное издание сообщило о том, что на улице в Улан-Удэ обнаружен представитель чужеродного для республики вида насекомых – туркестанский таракан. Пришлый для Бурятии и России вид, способный к синантропии (то есть к существованию рядом с человеком).

Эта не очень приятная для горожан информация появилась в обзоре ученых, посвященном распространению туркестанского таракана на российских просторах. Как следует из их публикации в «Российском журнале биологических инвазий», столица Бурятии является самой восточной точкой России, где удалось встретить этот вид насекомых.

Исследователи отмечают, что это сравнительно некрупное, но весьма подвижное насекомое. Самцы рыжевато-желтые. Окраска самок варьируется от смоляно-бурого до смоляно-черного, почти одноцветная, тело блестящее.

Не замечали таких? А кто-то заметил, сфотографировал, поделился, и теперь эта необычная информация есть в международной базе данных Global Biodiversity Information Facility. Но первоисточник - публикация улан-удэнца под ником daba на ресурсе https://www.inaturalist.org/.

По словам daba, он обнаружил туркестанского таракана во дворе Бурятского научного центра. Тот был мертвым. Горожанин сделал три кадра насекомого с геолокацией.

Как отмечено в «Российском журнале биологических инвазий», ареал этого таракана охватывает Египет, часть Судана и Ливии, Аравию, Израиль, Иран, все постсоветские страны Средней Азии и ряд других южных стран. Но теперь его отмечают очень далеко от родных берегов.


Авторы рассказывают о таракане-мигранте в соседнем Иркутске. Его там впервые обнаружили в далеком 1990 году. «Предполагают, что впервые он попал в Иркутск с грузом продуктов из Средней Азии. По состоянию на 2007 год его популяция успешно существовала в канализации этого города. В последние годы этот вид обнаружен также во многих других российских городах», - констатируют ученые.

Ученые считают, что в теплых регионах России туркестанский таракан может жить в городской местности вне построек, коммунальных сетей и т. д. А в более суровом климате его популяции могут жить в канализационных коллекторах, подвалах, в районе тепломагистралей.

«При температуре воздуха −1 °C тараканы впадают в анабиоз, гибель наступает спустя 53 часа», - пишут исследователи в «Российском журнале биологических инвазий».

Как нам сообщили в Институте общей и экспериментальной биологии СО РАН, этот вид тараканов также используется как корм для многих домашних питомцев: змей, грызунов и т. д. Там не исключают, что этот таракан просто сбежал от владельца этих питомцев. Либо от какого-то коллекционера экзотических тараканов.

Работа по отслеживанию данного вида в Бурятии не ведется. Но думаем, что тема туркестанского таракана, к примеру в Улан-Удэ, все же требует дальнейшего мониторинга. Надо знать ситуацию. Чтобы горожане не были слишком шокированы, когда компания туркестанских тараканов, расплодившихся в Бурятии в условиях глобального потепления климата, нагло «постучится» в двери.
Теги
таракан насекомое

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