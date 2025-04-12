Общество 12.04.2025 в 15:51

Жителям Бурятии дали инструкции, что делать при задымлении

Роспотребнадзор рассказал, как защитить себя от дыма лесных пожаров

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Текст: Анастасия Величко
Жителям Бурятии дали инструкции, что делать при задымлении

В Бурятии уже начался сезон лесных пожаров. Даже если огонь не подбирается вплотную к населенному пункту, густой дым может накрывать целые районы — это особенно опасно это для детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

В целях сохранения здоровья в условиях задымления Роспотребнадзор рекомендует:

• по возможности минимизировать время пребывания на улице;

• во время пребывания на открытом воздухе использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или защитные маски;

• плотно закрывать окна и двери;

• в помещении как можно чаще проводить влажную уборку;

• увлажнять воздух в помещении — подойдёт увлажнитель, влажные полотенца на батареях или просто миска с водой;

• лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, необходимо быть более осторожными, при обострении заболеваний — немедленно обратиться к врачу;

• контактные линзы в «дымную» погоду лучше не носить, т.к. можно ухудшить состояние глаз;

• исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;

• обеспечить обильное питье (вода, щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), а грудничкам — увеличить частоту грудного кормления;

• при отсутствии противопоказаний рекомендуется прием поливитаминов, употребление легкоусвояемых, богатых витаминами и минеральными веществами продуктов, овощей и фруктов;

• отказаться от употребления алкогольной продукции, исключить курение;

• если есть возможность, необходимо выехать из зон задымления в места, где отсутствует смог от пожаров.

Также можете установить бесплатные приложения (например, IQAir, AirVisual, «Экокарта») — они в реальном времени покажут уровень загрязнения воздуха в вашем районе.

Почему это важно?

Дым от лесных пожаров содержит опасные мелкие частицы, которые глубоко проникают в лёгкие, ухудшают работу сердца и сосудов, провоцируют кашель, одышку, слабость, головную боль и обострения хронических болезней.

Даже здоровому человеку в задымлённом воздухе тяжело — а детям, беременным, пожилым и людям с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно.


Фото: "Номер один"

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