Жителям Бурятии дали инструкции, что делать при задымлении
Роспотребнадзор рассказал, как защитить себя от дыма лесных пожаров
В Бурятии уже начался сезон лесных пожаров. Даже если огонь не подбирается вплотную к населенному пункту, густой дым может накрывать целые районы — это особенно опасно это для детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
В целях сохранения здоровья в условиях задымления Роспотребнадзор рекомендует:
• по возможности минимизировать время пребывания на улице;
• во время пребывания на открытом воздухе использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или защитные маски;
• плотно закрывать окна и двери;
• в помещении как можно чаще проводить влажную уборку;
• увлажнять воздух в помещении — подойдёт увлажнитель, влажные полотенца на батареях или просто миска с водой;
• лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, необходимо быть более осторожными, при обострении заболеваний — немедленно обратиться к врачу;
• контактные линзы в «дымную» погоду лучше не носить, т.к. можно ухудшить состояние глаз;
• исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;
• обеспечить обильное питье (вода, щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), а грудничкам — увеличить частоту грудного кормления;
• при отсутствии противопоказаний рекомендуется прием поливитаминов, употребление легкоусвояемых, богатых витаминами и минеральными веществами продуктов, овощей и фруктов;
• отказаться от употребления алкогольной продукции, исключить курение;
• если есть возможность, необходимо выехать из зон задымления в места, где отсутствует смог от пожаров.
Также можете установить бесплатные приложения (например, IQAir, AirVisual, «Экокарта») — они в реальном времени покажут уровень загрязнения воздуха в вашем районе.
Почему это важно?
Дым от лесных пожаров содержит опасные мелкие частицы, которые глубоко проникают в лёгкие, ухудшают работу сердца и сосудов, провоцируют кашель, одышку, слабость, головную боль и обострения хронических болезней.
Даже здоровому человеку в задымлённом воздухе тяжело — а детям, беременным, пожилым и людям с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно.
Фото: "Номер один"