Дальнобойщица побила и ограбила жителя Улан-Удэ

Житель Улан-Удэ отказался спонсировать хмельное застолье своей компании, за что получил тумаков от собутыльницы. Женщина, работающая дальнобойщицей, оказалась очень крутого нрава, поэтому в штыки восприняла его скупость.

12 апреля 40-летний житель Железнодорожного района позвонил в полицию.

- Мужчина сообщил, что его ограбила и избила 36-летняя соседка, в чьей квартире он вместе с общими знакомыми распивал спиртное.

Во время застолья мужчина неоднократно давал наличность приятелям для покупки алкоголя, однако в очередной раз отказал, сославшись на то, что деньги нужны ему самому. Отказ хозяйка квартиры восприняла в штыки. Несколько раз она по лицу ударила гостя, уронила его на пол и вынула из нагрудного кармана куртки 3 тысячи рублей, - рассказали в полиции республики.

Улучив удобный момент потерпевший сбежал и вызвал полицию.

Прибывшие полицейские застали злоумышленницу там же, в компании, продолжавшей веселиться за счёт потерпевшего. Отрицать свою причастность к содеянному женщина не стала. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас работает вахтовым методом дальнобойщицей.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site