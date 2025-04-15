В Улан-Удэ побит 100-летний рекорд

Сегодня, 15 апреля, воздух в Улан-Удэ прогрелся до плюс 23 градусов. Это рекордная температура за 100 лет наблюдений. Предыдущий рекорд - 22 градуса тепла - был зафиксирован в апреле 1925 года.Сейчас погоду республики определяют теплые воздушные массы с юга. Отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы в эти дни в большинстве районов республики составляет 9-13 градусов. В результате часть жителей республики уже начало принимать солнечные ванны, восполняя дефицит витамина Д, который образуется в организме человека при попадании на кожу солнечного света.Однако, как уже сообщал «Номер один», уже завтра погода заметно ухудшится. Днем 16 апреля в Улан-Удэ будет всего +7, +9 градусов.